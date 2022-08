Do prostor totiž zatékalo, na stropě se tvořily náteky a krápníky. Kapající voda plná minerálů dokonce poškodila lak několika aut, který si jejich majitelé museli nechat opravit a dosáhli náhrady škody.

Takové nehody se už dnes nestanou. Vodu z konstrukce odvádí systém trubiček, úkapům zabraňují injektáže pryskyřicí. Voda však na betonovou konstrukci izolací protéká dál.

„Nechali jsme si udělat třetí posudek, který řekl, že je to špatně provedená stavba a je na reklamaci. Odeslali jsme reklamační dopis, ale firma IMOS reklamaci odmítla. Jsou dvě možnosti. Provedení opravy vymáhat soudně, nebo provést výběrové řízení na opravu, kterou provede jiná firma a náklady pak přeúčtovat. S rizikem, že to (firma IMOS, pozn. red.) nezaplatí a stejně budeme peníze vymáhat soudně,“ nastínil možné varianty postupu starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Rozebrat dlažbu, zaizolovat, udělat spád

Ať se město rozhodne pro ten či onen způsob, postup opravy, který má definitivně vyřešit problém s izolací, je zřejmý: dlažba a podkladové vrstvy současného autobusového nádraží se musí rozebrat až na střechu podzemních garáží. Tu bude třeba znovu zaizolovat.

Ještě předtím však zřejmě stavbaři střechu přebudují do mírného spádu, aby na ní voda nestála, pokud by izolace přece jen na některém místě selhala znovu.

„Problém je určitě způsobený nekvalitní izolací. Buď je někde poškozená, nebo jsou nekvalitně udělané spoje. Oprava není úplně akutní, není to záležitost této stavební sezony. Práce budou trvat tak dva měsíce. Kdo přijde do vedení města, měl by to ale řešit hned po volbách. Jde o to, že je tam pětiletá lhůta reklamace a musí se ještě v tomto roce konat,“ dodal Pavel Kuba.

Deník s žádostí o vyjádření oslovil též firmu IMOS. Ta ve stručné reakci odkázala na investora, tedy město Mohelnice. „Jednáme s ním a má veškeré informace,“ uvedla obchodní manažerka firmy IMOS Brno Renata Fajtová.

Přestupní terminál v Mohelnici vznikal od jara do podzimu 2018.

Tvoří jej čtyři zastřešená nástupiště, kam se sjíždí autobusy z celého Mohelnicka. Dále veřejné toalety, zázemí pro dopravce a bezmála třicítka parkovacích míst pro osobní automobily. Dalších šedesát stání se nachází v podzemí. Stavba vyšla na 52 milionů korun.