Oproti klasickému PCR testu je výsledek znám do hodiny a cena třetinová. Navíc je citlivější než běžné antigenní testy.

„Od začátku jsme chtěli vyvinout test, který by byl schopný pracovat bez náročné RNA izolace, a výsledky by bylo možné získat do hodiny od odběru. Test vhodný pro širokou veřejnost,“ popisovala vedoucí výzkumného týmu Eva Kriegová.

Test je vhodný pro akutní fázi nemoci, která je pro šíření viru nejrizikovější. „Naopak neprokazuje jedince, kteří již infekci prodělali v minulosti,“ uvedla.

Nový typ screeningového testu je významný z hlediska identifikace nakažených, u nichž průběh nemoci Covid-19 probíhá bezpříznakově. Právě tito lidé mohou významně šířit virus v populaci.

Vzorek si človek odebere sám

Výhodou metody je možnost provedení výtěru samotným jedincem, což eliminuje možnost nakažení odebírajícího personálu a šetří kapacity odběrových míst.

Samovýtěr se provede štětičkou, kterou člověk uzavře do mikrozkumavky se speciálním médiem a odešle do laboratoře. Tam virus zahřejí, takže ztratí svou infekční schopnost, a provedou vyhodnocení pomocí PCR techniky.

Plošné testování na akcích

Budoucnost novinky vidí olomoučtí výzkumníci zejména v plošném testování, například na sportovních nebo kulturních akcích.

„Naše současné řešení umožní rychlé testování za rozumnou cenu a nabízí alternativu k antigenním testům, které mají nižší citlivost a vyžadují kratší intervaly testování než současné PCR testy,“ sdělil Žurnálu UP Petr Kvapil z firmy IAB, která s olomouckými akademiky spolupracuje .

Náklady na jeden takto provedený test na přítomnost viru SARS-CoV-2 jsou podle firmy kolem 500 korun.