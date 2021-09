Pět. U tolika školáků v olomouckém regionu byla na začátku školního roku v rámci nařízeného testování na Covid-19 potvrzena nákaza koronavirem.

„Ke dni 3. září bylo školami v Olomouckém kraji vykázáno celkem 58 822 provedených testů u žáků, z nich bylo 23 antigenních testů pozitivních,“ informovala v úterý mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná

Z těchto žáků, kteří měli pozitivní preventivní test ve škole, řešila KHS prozatím 5 potvrzených případů pozitivních žáků prostřednictvím konfirmačního RT–PCR testu.

Ukáže se ve čtvrtek

I po pondělním kole mají stále nulu na ZŠ Mozartova v Olomouci. Testování na Covid-19 podle ředitele školy probíhalo bezproblémově.

„Vloni na konci školního roku jsme se to naučili tak, že kantoři to zvládají s přehledem, děti také. Co bych ale chtěl velmi ocenit, že rodiče přijali testování bez výhrad. Za důvěru jim děkujeme,“ reagoval Zbyněk Kundrum, ředitel školy, kde si pouze nižší jednotky školáků přinesly z domova ‚plivací‘ PCR testy.

Ukáže však čtvrtek, kdy proběhne další testování školáků.

„To už uplyne interval, kdy děti jsou spolu a třída by mohla jít do karantény. Doufejme, že vše dopadne dobře,“ poznamenal ředitel školy.

V Olomouckém kraji bylo v pondělí podchyceno celkem 8 případů koronaviru, jeden ve věku nad 65 let. Týdenní incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel je stále na hodnotě 11. Celostátně je 18.

Datum - Počet provedených testů u žáků

1. 9. 2021 50 567

2. 9. 2021 7 264

3. 9. 2021 991

Údaje k 3. 9. 2021 13:54 hod.

Zdroj KHS