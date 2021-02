Tomáš Hanák má za sebou sladkou sobotu. „Dnes jsme pekli kváskové loupáčky, skořicové šneky a boží milosti,“ nabízí mi Tomáš Hanák, hned jak se usadíme v obývacím pokoji starobylého domu v sousedství zlatohorského kostela.

Pečivo vypadá lákavě a ještě lépe chutná. „Ten loupák je dobrý, že? Je z kvásku, voňavého másla. Takový v obchodě nekoupíte. Ještě by se správně měl rozválet a smotat, ale to se časově nedá stihnout. Dnes jsme jich dělali dvě stě. Byl to první den, byl o něj velký zájem, dělali jsme to ve dvou lidech šest hodin,“ popisuje zlatohorský pekař.

Jinak se ale specializuje na pečivo slané, zejména kváskové.

Denně peče stoprocentně žitný chléb se semínky a chleba kmínový. K tomu střídavě přidává další druhy pečiva. „Každý den pečeme tři až čtyři druhy chleba a k tomu bulky, bagety, dalamánky nebo loupáčky,“ shrnuje Tomáš Hanák.

Alena Hanáková prozrazuje, že se její manžel pro pečení z žitného kvasu rozhodl už dávno. Velmi ho to lákalo. „V Brně byl na jednom kurzu, pekl v remosce, pak chodil na zaškolení k Maryně do Laskomin,“ vyjmenovává.

„Abych dostal do rukou a do hlavy to množství. Jako vyučený kuchař umím vařit. Vymíchat těsto a kvásek na jeden chleba je ale úplně něco jiného než na deset chlebů,“ dodává na vysvětlenou Tomáš.

O žitném kvasu kolují legendy

Základem kváskového pečení je žitný kvas. Mezi amatérskými nadšenci do domácího pečení, kterých v posledních letech hojně přibylo, o něm kolují hotové legendy. Někteří mu dávají jména, je to ostatně živá hmota s mnoha druhy kvasinek a bakterií. Oproti droždí je mnohem pestřejším organismem, o který je ale třeba se denně starat.

„Já se nepřizpůsobuji kvasu, ale on mě. Dělám to už automaticky, nehlídám si hodiny. Večer vím, že potřebuji nakrmit kvas, ráno ho musí nakrmit, aby mi dokynul, večer krmím znovu, tak pořád dokola. A pak ho odvážím, v poměru kvasu, další mouky, soli a vody dělám bochníky. Ty dvacet čtyři hodin kynou a teprve pak jdou do pece,“ popisuje zlatohorský pekař. Celý proces od rozdělání kvasu po vytažení hotového bochníku trvá osmačtyřicet hodin.

S kvasem jezdí i na dovolenou

Manželé Hanákovi potvrzují, že s kvasem musí člověk žít. „Jezdí s námi i na dovolenou. Nemá se nám tu o něj kdo starat. Zatím se s námi podíval na jižní Moravu, kde jsme byli o Vánocích za rodinou. Byl s námi i na Šumavě,“ popisuje Alena.

Náročná je na pekařině ostatně nejen péče o kvas. „Teď v pátek jsem vstával ve dvě hodiny ráno a šel jsem spát v devět večer. Ale to je výjimečně, v pátky je toho hodně. Přes týden vstávám v pět a večer končím třeba o šesti. Než si člověk uklidí, nachystá ošatky, každý den je musí vykartáčovat, aby byly čisté. Je to taková celodenní práce. Musí vás to bavit. Jinak byste to nemohl dělat,“ poznamenává devětačtyřicetiletý Tomáš.

Pekařina je také fyzicky namáhavá. Zlatohorská pekárna má kapacitu 120 bochníků za den. Více se totiž manuálně udělat nedá. „Těsto míchám přímo rukama. Osmnáct kilo naráz. Po hmatu poznám, jestli je dobře rozmíchané, jestli je husté tak akorát. Jen když je v chlebu pšeničná mouka, tu bych rukama neumíchal, na to mám robot, malou Bertu,“ ukazuje muž na stroj v pekárně zasvěcené Klementu Maria Hofbauerovi.

V domě jako z výšivky

Za kváskové pečivo by Brňané Hanákovým ruce utrhli. Proč se rozhodli přestěhovat do malého města na polské hranici?

„Jsme novomanželé a hledali jsme domeček, kde budeme bydlet. Chtěli jsme, aby u domu byla zahrada a aby měl nějakého ducha, příběh. V okolí Brna jsme nemohli nic sehnat, všechno tam bylo strašně drahé. A věděli jsme, jak ten dům má vypadat. Žena si kdysi dávno vyšila domeček na plátno. Říkali jsme si, že až takový seženeme, budeme v něm bydlet,“ ukazuje Tomáš Hanák na obrázek na zdi.

A skutečně. Dům na výšivce má stejně jako ten v Kostelní ulici stejná okna, vikýř, dva komíny, plot, zahradu, stromy a v okolí hory.

Budova v sousedství zlatohorského kostela bývala kdysi farou. Dendrologický průzkum odhalil, že krovy pochází z poloviny 18. století, samotná stavba je ale ještě starší.

„Bydlel tu před námi pán, který odešel jenom s igelitkou a všechny věci tady nechal. Byl tu hrozný nepořádek. V černé kuchyni jsme objevili starou pec na chleba. Když jsme přemýšleli, co tu budeme dělat, navedlo nás to na myšlenku péct. Ta stará pec je nefunkční, ale udělali jsme si pekárnu, kde pečeme kváskový chleba,“ objasňuje volbu svého živobytí v novém domově Tomáš Hanák.

Lidé jejich pečivo milují

Zlatohorské pečivo si oblíbili lidé z širokého okolí. Chodí si pro něj lidé z Jeseníku, Mikulovic, Vrbna, Vidnavy, České Vsi, Rejvízu, Města Albrechtic, Jindřichova ve Slezsku, ale i z polských Glucholaz či Jarnoltówku.

Do budoucna by Hanákovi rádi pekli zčásti z vlastní mouky. „Koupíme si průmyslový stolní mlýn, který mele zrno a dokáže i vločkovat. Budeme dělat chleby se záparou. Když si zrno pomelete sám, nikdy nedosáhnete lepku, jako v průmyslovém mlýně. Proto plánujeme podíl vlastní mouky jenom třicet až čtyřicet procent. Bude to takové zpestření, náš chleba bude ještě něčím výjimečnější,“ uzavírá zlatohorský pekař.