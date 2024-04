Šumperská transfuzní služba sídlí na nové adrese. Ve středu 10. dubna darovalo krevní plazmu v prostorách v Nemocniční ulici prvních 34 dárců.

Transfuzní služba Šumperk v novém. | Video: Petr Krňávek

Mezi prvními usedl do dárcovského křesla v novém odběrovém sále Ondřej Kropáček. „Líbí se mi tu moc. Není to jen o prostorech, ale i o lidech, přístupu k sobě navzájem. Přál bych i ostatním transfuzním stanicím, aby takhle vypadaly. Je to tu vzdušnější, větší, komfortnější, i kapacita narostla. Na staré provozovně byly prostory útulnější, ale tady se to velmi rychle zabydlí,“ řekl Zábřežan, který pracuje jako náčelník vzdělávání Vojenské střední školy a vyšší odborné školy ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Součástí nových prostor pro dárce je například pult s obsluhou, automat na kávu a vodu, audiovizuální výbava čekárny. Samozřejmostí je klimatizace a připojení na Wifi, vyvolávací kiosek, skříňky pro uschování věcí či automatický obouvač návleků.

„Ačkoliv se stěhujeme jen několik set metrů od původní adresy, fakticky je to pro nás a naše dárce obrovský posun. Interiéry jsme pojali méně formálně a spíše než zdravotnické zařízení připomínají kavárnu,“ řekl předseda představenstva AGEL Transfuzní služby Václav Kokeš.

Důležitější než čekárna a odběrový sál jsou však prostory, které dárce nevidí. Podstatnou část budovy tvoří laboratoře a výrobní, skladovací a expediční část. V Šumperku se zpracovávají krevní transfuze a plazma nejen od místních dárců, ale i od těch v dalších nemocnicích na střední a severní Moravě, které spadají do holdingu AGEL.

Díky novým laboratořím a přístrojům v nich budou transfuzní přípravky bezpečnější a jejich vyšetření rychlejší. „Nově máme k dispozici daleko větší prostory, a to jak pro dárce, tak i pro samotné zpracovávání krve a krevních složek, což nám umožní také inovovat přístrojovou techniku,“ dodal Václav Kokeš.

Dosud transfúzní služba sídlila ve vilce, která původně sloužila jako ubytování pro zaměstnance nemocnice. „Původní prostory se stále budovaly, protože nároky na bezpečnost a výrobu byly stále vyšší. Prostor už naprosto nevyhovoval, i naše kontrolní orgány k němu začaly mít výhrady. Bylo logické, že jsme se odtamtud vystěhovali,“ řekl lékař transfuzní služby Radan Volnohradský.

Na původní adrese na ulici Boženy Němcové 22 však zatím transfuzní služba nekončí. Stále zde bude k dispozici pro dárce plné krve. Ondřej Kropáček tyto prostory důvěrně zná, krev zde daruje už dvacet let, od svých osmnáctin.

„Dárcovství krve je rodinná tradice, táta, starší bratr, všichni pravidelně darovali. Přirozeně jsem v tom pokračoval a doufám, že do budoucna to budu mít komu předat,“ uzavřel.