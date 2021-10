Železniční spojka z Petrova nad Desnou do stanice Sobotín může ožít. Svazek obcí údolí Desné zadal vypracování studie na elektrifikaci tříkilometrové trati, na které v současnosti jezdí osobní vlaky jen minimálně. Jejich navrácení by mohlo zlepšit dopravní spojení tří obcí se Šumperkem, na které si nyní místní stěžují.

Železniční stanice Sobotín v Petrově nad Desnou. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Když se před šesti lety elektrifikovala železnice ze Šumperku do Koutů nad Desnou, zanechalo to v obyvatelích Petrova rozporuplné pocity. Zatímco lidé na dolním konci mohou vlakem bez přestupu jezdit do Zábřehu, Mohelnice, Olomouce či Prostějova, obyvatelé horního konce se bez přesedání často nedostanou ani do blízkého Šumperku.