„Včera jsme zahájili zkušební provoz v elektrické trakci na trati číslo 290 z Olomouce do Uničova. Až tři páry osobních vlaků denně jsou od úterý 22. listopadu vedeny elektrickou lokomotivou řady 362,“ informovaly ve středu České dráhy na sociálních sítích.

Do konce letošního roku plánují České dráhy nasadit také moderní bezbariérové jednotky RegioPanter.

Jak informoval server Zdopravy.cz, od pátku 25. listopadu počítá dopravce se zkušebním provozem pod dohledem nového zabezpečovače ETCS.

Modernizace a elektrizace tratě začala v roce 2019 na úseku Olomouc – Šternberk. V současnosti se již finišuje v posledním úseku na Šumperk. Celkové investiční náklady elektrizace a modernizace regionální trati z Olomouce do Uničova činí 4,2 miliardy korun.

Cestující mezi Olomoucí a Uničovem vozí hlavně motoráky. Od změny jízdního řádu v prosinci budou nasazeny elektrické soupravy a dojde k avizovanému zrychlení. Mezi Olomoucí a Uničovem se díky investici zvýší maximální rychlost z původních 90 kilometrů na 160 kilometrů za hodinu.

Podle serveru Zdopravy.cz, přijde výraznější zkrácení jízdních dob až s první změnou jízdního řádu v červnu. Některé spěšné vlaky zvládnou cestu z Olomouce do Šumperka za 50 minut, což je o 20 minut kratší doba než před zahájením modernizace. Trasu Olomouc – Uničov by měl spěšný vlak urazit za 20 minut, v roce 2018 to bylo 30 minut.

Olomoucký kraj loni v lednu podepsal s Českými drahami desetiletou smlouvu na zajištění regionální železniční dopravy v souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura – Olomouc – Uničov – Šumperk. Platit začne od roku 2023.

Kontrakt počítá s postupným nasazením 27 nejmodernějších elektrických jednotek RegioPanter s kapacitou až 240 míst. Nahradí postupně motoráky. První dodávka by měla být zahájena během prvního čtvrtletí příštího roku.