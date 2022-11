Stavba nadjezdu v Holické má odklad. Kdy se kopne do země?

S novým grafikonem v prosinci bude na celé trati 290 Olomouc - Šumperk zahájen provoz elektrických vlaků. Mezi Olomoucí a Uničovem se díky investici zvýší maximální rychlost z 90 na 160 kilometrů v hodině.

O technických problémech při rychlé pantografové zkoušce na modernizované trati z Olomouce do Uničova informoval server Zdopravy.cz.

První zkoušku ukončily výpadky

Speciální souprava ve středu do Uničova nedojela. Podle mluvčího Správy železnic byly příčinou výpadky napětí.

Několikrát k nim došlo na počátku jízdy vlaku, takže cesta soupravy byla předčasně ukončena ve stanici Bohuňovice a vlak se vrátil do Olomouce.

„Při pantografové zkoušce došlo k výpadkům napětí, na jejichž odstranění zhotovitel stavby pracuje. Provoz při novém grafikonu nebude ohrožen,“ citoval server mluvčího Správy železnic Dušana Gavendu.

Zkoušky pokračovaly ještě v minulém týdnu. O tom, že v neděli už proběhl test v pořádku, informoval ředitel Správy železnic.

„Z Olomouce do Uničova dnes dojel historicky první elektrický vlak, zároveň pod dohledem zabezpečovače ETCS. Správa železnic provádí zkoušky před otevřením elektrizované trati Olomouc – Šumperk. Úsek Olomouc – Uničov bude první regionální tratí s výhradním provozem pod ETCS,“ sdělil na sociálních sítích generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Elektrické soupravy od půlky prosince

Zabezpečovací systém ETCS je v úseku Olomouc – Uničov od léta ve zkušebním provozu. Je nutný pro provoz v úsecích s nejvyšší možnou rychlostí 160 kilometrů v hodině. Zaveden má být následně výhradní provoz pod ETCS na celé železniční trati Olomouc – Šumperk.

Modernizace a elektrizace tratě začala v roce 2019 na úseku Olomouc – Šternberk. V současnosti se již finišuje v posledním úseku na Šumperk.

Na trati zatím jezdí motorové vlaky. Od změny jízdního řádu v prosinci budou nasazeny elektrické soupravy a dojde k avizovanému zrychlení. Mezi Olomoucí a Uničovem z 90 až na 160 kilometrů v hodině a mezi Uničovem a Šumperkem ze 65 až na maximum 100 kilometrů v hodině.

Z Olomouce do Uničova za 20 minut

Jak informoval server Zdopravy.cz, výraznější zkrácení jízdních dob přijde až s první změnou jízdního řádu v červnu.

Některé spěšné vlaky zvládnou cestu z Olomouce do Šumperka za 50 minut, což je o 20 minut kratší doba než před zahájením modernizace. Trasu Olomouc – Uničov by měl spěšný vlak urazit za 20 minut, v roce 2018 to bylo 30 minut.

Celkové investiční náklady elektrizace a modernizace regionální trati z Olomouce do Uničova, která je v Česku první s rychlostí až 160 kilometrů v hodině, činí 4,2 miliardy korun.

Olomoucký kraj Kraj vloni v lednu podepsal s Českými drahami desetiletou smlouvu na zajištění regionální železniční dopravy v souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura – Olomouc – Uničov – Šumperk. Platit začne od roku 2023.

Kontrakt počítá s postupným nasazením 27 nejmodernějších elektrických jednotek RegioPanter s kapacitou až 240 míst. Postupně mají nahradit motoráky. První dodávka by měla být zahájena během prvního čtvrtletí příštího roku.