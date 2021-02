Policisté v minulých dnech zveřejnili kamerový záznam z Čenkovic. Jedná se o vesnici v okrese Ústí nad Orlicí vzdálenou zhruba osm kilometrů od Štítů. Veřejnost žádají o pomoc při idenficikaci muže na videu.

„Jedná se o muže, který se v prosinci loňského roku pohyboval v Čenkovicích na kole. Může jít jak o místního občana, tak například o turistu. Pokud byste muže na videozáznamu poznali, kontaktujte linku 158," vyzvala veřejnost mluvčí policie v Pardubickém kraji Markéta Janovská.

Záznam z kamery, která zachytila muže na kole v Čenkovicích

Zdroj: PČR

Cyklista může policistům přinést důležité informace v případu otrav psů. Po požití otrávených návnad jich zemřely nejméně dvě desítky. Většina případů se odehrála na Králicku, některé na Štítecku.

„Na Šumpersku (Štítecku) prozatím prověřujeme dva případy úhynu psů s podezřením na jejich otravu. Psi uhynuli v polovině prosince ve Štítech a Herolticích,“ sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Policisté ze Šumperska v souvislosti s prověřováním otrav postupně zajistili ke zkoumání také vzorky uzenin, které mohly sloužit jako návnady.

Na jejich nález policii upozornili lidé ve Štítech, Písařově a naposledy 7. ledna 2021 také v katastru vesnice Zlatý Potok. Výsledky odborného zkoumání těchto vzorků nicméně nepotvrdily souvislost s prověřovanými případy otrav.

„Od začátku ledna již na Štítecku již neevidujeme žádné oznámení tohoto charakteru. Přesto i nadále nabádáme chovatele k obezřetnosti při venčení psů,“ dodala mluvčí Vybíhalová.

Mučivé utrpení a rychlý konec

Otravy psů zasáhly region loni v listopadu. Na množící se případy upozornil loni veterinář David Švestka z Červené Vody. Laboratorní rozbor ukázal, že otrávené návnady obsahovaly fosfid zinku. Tato chemikálie se používá k hubení hlodavců.

„Když se otráví psi nebo kočky běžnými antikoagulačními rodenticidy, které se používají na hubení hlodavců, to jsou otravy, které mají chronický charakter. Člověk má poměrně hodně nástrojů, jak to zvíře zachránit. Ale ve chvíli, kdy byl použit nervový toxin, kdy od okamžiku pozření návnady po smrt může uběhnout třeba třicet minut, tak je to zákeřnost, se kterou se těžko pracuje,“ řekl tehdy Deníku.

O dvouletou fenku Bellu přišel například Luboš Dobšík z Červené Vody. Reakce na jed prý byla děsivá. Ráno se fenka vesele přiběhla přivítat, pak přišlo mučivé utrpení a rychlý konec. „Rvalo to srdce,“ poznamenal chovatel pro Deník.

Vlna otrav se odehrála v polovině prosince. Po víkendu uhynuli psi v Červené Vodě, Králíkách, Čenkovicích, Herborticích i Štítech. Samosprávy v Červené Vodě a Králíkách tehdy vypsaly padesátitisícovou odměnu za informaci, která povede k dopadení pachatele.