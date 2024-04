Letmý pohled do javornických kronik: V roce 1903 napadla od 17. do 20. dubna spousta sněhu, který měl za následek více než týdenní potíže s dopravou. V roce 1913 nastalo brzké jaro. V březnu teploty vystoupaly na 20 až 25 stupňů Celsia. Od 11. do 15. dubna nastaly mrazy mínus sedm stupňů Celsia, které způsobily škody na rostlinách a stromech. A v roce 1925 byla nejmírnější zima za sto let, začátkem února vykvetly sněženky a fialky.

„Ne nadarmo se Javorníku říká Slezská Haná. Z jedné strany je obklopen horami, z polské strany je otevřený. Tepla sem často přijdou ze zadní strany Krkonoš kolem Sovích hor. Teplý vzduch se tu nalije a v rychlebském údolí se drží. Z druhé strany působí pomyslná stěna Otmuchovského jezera a dalších jezer, která v Javorníku teplo drží,“ má vypozorováno amatérský meteorolog.

Vlhké teplo z rozsáhlých vodních ploch udržuje teplotu v Javorníku v plusových hodnotách i v zimě. Sníh zde většinou napadne, až když jezera zamrznou. „V Javorníku padl rekord nejen v nejvyšší naměřené teplotě odpoledne, ale byla tu i nejvyšší ranní minimální teplota. Všude mrzlo, ale Javorník byl tři stupně v plusu, protože nebyla zamrzlá jezera, byl tu opar, mlha,“ dodává Michal Zajonc.

O meteorologii se zajímá od dětství, v březnu 2011 si na zahradu přivezl manuální meteorologickou stanici. S tímto koníčkem není v Javorníku a okolí sám. Věnují se mu i sousedé v místních částech Zálesí, Bílý Potok a Horní Hoštice. Pokud se k měření přidají i na Borůvkové hoře a v sousední vsi Bernartice, bude se v okruhu pár kilometrů počasí zaznamenávat na sedmi místech. V samotném Javorníku totiž existují stanice dvě. Pár set metrů od Zajoncovy měří počasí Český hydrometeorologický ústav.

K meteorologii přivedla Michala Zajonce povodeň

K amatérským meteorologům patří Vlasta Zetochová z Horních Hoštic. Do tlustého sešitu zapisuje třikrát denně teplotu, oblačnost, srážky nebo vítr. „Měřit jsem začala rok poté, co jsme se sem nastěhovali. Zajímalo mě to vždycky, jen jsem nevěděla, jak na to. Však to také píšu všelijak amatérsky. Můj tatínek na vojně měřil počasí. Jestli to mám po něm, nevím,“ říká seniorka.

Letos v březnu Michal Zajonc přivezl meteorologickou budku z lázní Karlova Studánka. Od dubna 1999 ji obsluhoval Ludvík Janíček. Po jeho smrti službu převzala jeho žena Marie, která se však před časem odstěhovala. Stanice zůstala bezprizorní a lázně se ji rozhodly zrušit.

„Musím ji natřít, nechat uschnout, sešroubovat. Chci ji dát do sadu, takže ji musím nejméně metr zakopat do země. V budce zůstal zachovaný jeden přístroj, termohydrograf, který měří teplotu a vlhkost. Funguje, jen do něj musím dát pásky. Budu asi jediný v republice, kdo bude mít dvě manuální meteorologické budky. Třeba to jednou po mě převezme moje dcera,“ uzavírá Michal Zajonc.