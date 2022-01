Na Šumpersku koledníci vyjdou do ulic ve většině obcí a měst. Na skupinky Tří králů by lidé marně čekali ve Svébohově, Postřemově, Zvoli, Hrabišíně, Lošticích, Paloníně, Vikýřovicích a Starém Městě. Zde se fyzická koleda konat nebude. Lidé budou mít možnost přispět do kasiček umístěných na několika místech v obci. Typicky jde o prodejny potravin, kostel, obecní úřad nebo knihovnu.