Trať Zábřeh - Šumperk stále nemá kolaudaci, 13 let po rekonstrukci

Před dokončením je elektrizace trati z Olomouce přes Uničov do Šumperka. Vlaky poháněné elektřinou však do okresního města zajíždí už třináct let, a to od Zábřehu. Třináct kilometrů dlouhá trať je však stále ve zkušebním provozu – chybí jí kolaudace. To by se mělo v dohledné době změnit.

Elektrická lokomotiva na nádraží v Šumperku. | Foto: Deník/Petr Krňávek