Na novém lesním hřišti se mohou vydovádět děti ze Šumperka a okolí. Atrakce se nachází mezi zahrádkářskou osadou a rozcestím Tulinka.

Nové dětské hřiště poblíž rozcestí Tulinka u Šumperku. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Lesní hřiště v Čarovném lese je stylizováno do podoby loupežnické osady. Nacházejí se zde nízké lanové překážky, loupežnická věž, domeček a mraveniště. Sloužit má dětem od tří do patnácti let.