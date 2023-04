Nový turistický portál, LCD obrazovka v podloubí i letní zábava nové náplavce u řeky Moravy. Olomouc letos nachystala pro návštěvníky města několik novinek i osvědčených taháků.

Olomoucký tvarůžkový festival | Foto: Deník/Pavel Netolička

Novou turistickou sezonu v Olomouci zahájí už tento víkend Tvarůžkový festival. Ten návštěvníkům nabídne spoustu gastronomických specialit, regionálních produktů a originálních suvenýrů. Zájem turistů o město po covidu opět roste, loni jich do zdejšího informačního centra zavítalo přes 127 tisíc.

Šestý ročník Olomouckého tvarůžkového festivalu proběhne na Horním a Dolním náměstí už tuto sobotu a neděli. Na návštěvníky čeká bohatý program, gastronomické speciality i regionální produkty. V centru města bude kromě několika desítek stánků fungovat také obchůdek s originálními tvarůžkovými suvenýry.

„Nabídne například pralinky, trička, propisky, pohlednice či ponožky,“ uvedla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Karin Vykydalová.

Součástí festivalu, který bude v sobotu i neděli probíhat od 10 hodin do 18 hodin, je také vystoupení folklorních souborů, kuchařská show s Romanem Paulusem, koncert kapely Mňága a Žďorp nebo Tvarůžková cyklojízda z Loštic do Olomouce.

Připraveno pět tun tvarůžků

Na víkendovou akci se s předstihem pečlivě připravila společnost A. W. Loštice, která tvarůžky už od roku 1876 vyrábí. Loni si návštěvníci festivalu nakoupili přibližně tři tuny tohoto aromatického sýru.

„Tentokrát máme připraveno téměř pět tun tvarůžků. Nabídneme kompletní sortiment, asi šestatřicet druhů výrobků, který je běžně k dispozici jen v podnikových prodejnách. U stánku na Dolním náměstí bude možné ochutnat kyselý tvaroh a vyrobit si vlastní tvarůžek,“ pozval mluvčí společnosti Vladimír Kovář.

V loňském roce zavítalo do olomouckého informačního přes 127 tisíc turistů.

„Loňská sezona už byla na úrovni roku 2019, dostali jsme se na čísla před covidem. Přibližně třetina turistů byla ze zahraničí, nejčastěji z Polska,“ informovala vedoucí informačního centra Jitka Lučanová.

Nový web pro turisty

Proměnou v těchto dnech prošly také webové stránky města určené pro turisty, které nyní mají jednoduchý a moderní design. Jsou přehlednější a turista tam najde všechno, co potřebuje.

„Od kulturního kalendáře po sdílenou dopravu nebo tipy k prohlídkám památek. Informační centrum se zapojilo do digitálního mobilního průvodce v aplikaci TourStories, což je platforma pro sdílení komentovaných prohlídek a interaktivních digitálních průvodců. Obsahuje osmadvacet zastavení z Olomouce,“ uvedl náměstek pro kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák.

Orientaci turistům usnadní nově instalovaná informační LCD obrazovka v podloubí radnice, kde se mohou seznámit s aktualitami a kulturním programem. Na výběr budou mít komentované prohlídky nazvané Za branami města, Olomouc v kostce, freskový sál nebo hru Po Olomouci s kočičkou Olou.

Novinkou je trasa Putování po olomouckých věžích, která bude k dispozici během červnových Svátků města. Ty připomenou 400. výročí patronace Svaté Pavlíny, jejíž uctívání mělo chránit město před morem. Poprvé bude také k vidění v podloubí radnice historická míra – replika olomouckého lokte, který měřil 78,23 centimetru.

Ledecký a Dyk na Andrově stadionu

Již 19. května v Olomouci proběhne národní zahájení Muzejní noci a 9. června se koná velký open-air koncert Festival filharmonie. Na Andrově stadionu vystoupí Moravská filharmonie s Vojtou Dykem, Evou Urbanovou nebo Jankem Ledeckým.

V červnu by už také měla být zprovozněna nová náplavka.

„Právě náplavka by měla být místem, kde se nově budou konat kulturní akce menšího rozsahu,“ sdělila Karin Vykydalová.

Během letních prázdnin oživí Horní náměstí multižánrový hudební festival Pohoda u Trojice.

Cykloservis u Semaforu

Nadcházející sezonu zpestří znovuotevření Arcidiecézního muzea, zpřístupnění muzea Expozice Letiště Olomouc, plavby na Ololodi, jízda na Ološlapu, komentované prohlídky Street Art nebo vily Primavesi.

Cykloturisté budou moci využívat novou servisní stanici u Centra Semafor. Cyklohub vznikl ve spolupráci se sdružením cestovního ruchu Střední Morava.

Rok 2023 se do kulturního kalendáře celkově zapíše jako rok významných jubileí. Univerzita Palackého oslaví 450 let od založení, uplyne 300 let od vysvěcení barokního Mariánského sloupu na Dolním náměstí, sto let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a 90. výročí kina Metropol.