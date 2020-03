Uhynulé tele v bahně? To je přece příliš…

Mrtvé tele se narodilo ve výběhu v okamžiku kontroly. Od dvanácti hodin tady prováděli razii do sedmi do večera. Kráva od stresu porodila, a to jsme všichni viděli. Šel jsem ke krávě a viděl jsem, že tele je mrtvé. Nikoho to nezajímalo, a to tady byli dva veterináři. Krávu jsem odvedl do stáje. Tele zůstalo ležet. Všichni to viděli.

To ukáže až nařízená pitva…

Tele nám ukradli. Nemáme papír, protokol, nic.

Že je ve výběhu bláto, to skutečně nelze ovlivnit, ale ve stáji by zvíře mělo mít možnost odpočinku na suchém, čistém podkladu. Nebyl tam?

Zvířata mají otevřeno do stáje, která se denně čistí. Část stáje byla vyčištěna a nachystána na podestýlku. Kontrola přišla v době oběda, nestihli jsme již dostlat. Pak už nás k tomu nepustili.

Jak je možné, že kráva až po břicho zapadla do bahna s výkaly?

Bláto ve výběhu je, ale není ho všude po břicho, jak bylo popisováno. To ostře odmítáme. Když jsme zjistili, že je ho někde více, kráva ho měla nad kotníky, úseky jsme hned ohraničili, aby tam krávy nemohly.

Nežraly kvůli kontrole

Krávy nebyly v dobré kondici, popisuje veterina. Byly vyčerpané. To není pravda?

Kontrola trvala sedm hodin. Krávy byly tak vystresované, že přišly do stáje až v devět hodin. Od tří hodin měly ve stáji nachystané krmení! Od šesti hodin dobytek nežral – kvůli kontrole. Byli bychom sami proti sobě, pokud bychom se o zvířata dobře nestarali. Je to naše obživa, členové rodiny. Jsou naše všechno. Zvířata mají svá jména.

Srst na fotografiích z kontroly vypadá otřesně. Lze to nějak vysvětlit?

Máme tady dvě krávy, které tímto trpí pravidelně každou zimu. Naše krávy jsou zvyklé být venku. Řešili jsme to s veterinářem, prostředek stříkali, nepomohlo. Náš veterinář doporučil, ať necháme do pastvy. Na jaře krávy pravidelně myjeme.

Jalovici jsme vytáhli traktorem

A jalovice sedřená na boku?

To je ta, která uvízla v blátě. Museli jsme ji vytáhnout ven traktorem.

Na popud policie…

Stalo se to během krátké doby, zhruba dvou hodin. Odjeli jsme ve dvanáct hodin, odpoledne jsme ji vytahovali. Někdo dal mezitím udání. Jalovice má sedřenou nohu, jak jsme ji táhli. Následně jsme tuto část ohradili, aby se tam zvířata nedostala. Vše jsme řešili s krajskou veterinární správou v Přerově.

Žrádlo? Dobytek netrpí hlady? Krmiva jste zde měli v době kontroly poskrovnu….

Krmení bylo na deset dnů. V době razie bylo šest tun krmné směsi, senáž, siláž a jádrová směs. Celkem, když přepočítáme kozy, ovce, telata, máme celkem sedmnáct kusů VDJ - potřebujeme 510 kilogramů na den. K dispozici bylo na 100 ale 350 kilogramů slámy, pak 250 kilogramů granulovaného krmiva pro telata, 280 ječného šrotu, 500 kilogramů ječmene, pivní kvasnice a další výživu pro zvířata. Vše bylo zkresleno v náš neprospěch. Vloni jsme měli dvacet různých kontrol, při kterých nebyl zjištěn žádný problém v souvislosti s podmínkami chovu zvířat. Někdo nám jenom hází klacky pod nohy.