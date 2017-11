Uchvátili jej váleční zajatci. Vybudoval o nich muzeum, připravuje knihu

Šest tisíc zajatců prošlo během druhé světové války Jesenickem. Pozapomenutá historie regionu uchvátila Romana Janase, který odhalil jména už čtrnácti stovek z nich. V České Vsi vybudoval na toto téma expozici s aktivitami, za něž by se nemusely stydět mnohé profesionální instituce. Nyní chce s osudy nedobrovolných obyvatel Jesenicka seznámit školáky v regionu. O válečných zajatcích připravuje i knihu.

Kdo vejde v budově českoveské Jednoty do místnosti, která je věnovaná zajateckým táborům na Jesenicku, najde v ní zcela jinou expozici než před rokem. Roman Janas výstavu o válečné historii regionu neustále vylepšuje. Kromě toho stále bádá v místech bývalých táborů nebo pořádá historické přednášky.

Do expozice se mu podařilo díky příspěvkům obcí pořídit dobové uniformy vojáků nebo repliky druhoválečných zbraní. „Příští rok bych tu chtěl u příležitosti osmdesátého výročí mobilizace postavit repliku bunkru, takzvaného řopíku. Bude ze silného polystyrenu, metr a půl vysoká, aby jí mohly prolézat děti,“ odhaluje své plány devětatřicetiletý nadšenec.

Roman Janas je profesí zámečník v českoveské řetězárně. Právě díky práci v tomto závodě se k zajateckým táborům dostal.

„Chtěl jsem zjistit jméno zajatce, který v Řetězárně zemřel. Byl to Ivan Konarev. Teď už mám čtrnáct set jmen,“ uvádí muž.

Výsledky svého jedenáctiletého bádání chce shrnout v knize, kterou připravuje s kolegou. Světlo světa má spatřit příští rok.

Návštěva z Londýna

Díky své činnosti se spojil s rodinami řady lidí, kteří za druhé světové války na Jesenicku nedobrovolně pobývali. V létě například českoveské muzeum navštívil syn anglického zajatce z Londýna.

„Přivezl si s sebou album, které našel, když maminku stěhoval do domova důchodců. Do té doby nevěděl, že jeho otec byl za války někde zajatý. Z alba bylo patrné, že jeho otec pobýval v Mikulovicích, Tomíkovicích a Žulové,“ popisuje nadšenec do druhoválečné historie.

Pomocí internetové sbírky se momentálně snaží získat padesát tisíc korun na výrobu přenosných panelů, s nimiž by objížděl školy.

„I kdyby se mi to teď nepodařilo, určitě to nehodím za hlavu. Jen bude déle trvat ten projekt dokončit,“ říká optimisticky Roman Janas.

Aktivit spojených s válečnými zajatci má tolik, že by se jim mohl věnovat profesionálně.

„Když by mi to někdo zaplatil, proč ne,“ uzavírá s úsměvem sympatický muž.