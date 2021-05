Rok 2038 nebo 2033? Zatímco vládu štěpí konec spalování uhlí v České republice, uhelné sklady mají napilno. Mnohé domácnosti slyší na jarní slevy fosilního paliva a už objednávají zásoby na zimu. Hraví zákazníci v těchto dnech zkoušejí štěstí v „uhloloteriii“, kterou se trefil do černého jeden z tradičních dodavatelů pevných paliv v regionu.

Uhlí pořád táhne. Lidé využívají jarní slevy. Na snímku Martin Vaňák, vedoucí olomoucké pobočky společnosti Uhlí Morava, nakládá hnědou kostku, 21. května 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Dohady o termínech konce využívání uhlí v elektrárnách a teplárnách? To jde mimo zákazníky, a tak daleko nehledíme ani my. Kdo ví, co bude za deset let,“ usmál se Martin Vaňák, vedoucí olomoucké pobočky společnosti Uhlí Morava.