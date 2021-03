V Olomouci a okolí se mohou lidé zapojit do velkého úklidu přírody na více než dvou desítkách míst. Dobrovolnická akce v sobotu proběhne v olomouckých městských částech Nedvězí, Lazce, Droždín, Radíkov, Topolany nebo Nové Sady.

Kdo chce přiložit ruku k dílu, může přijít například v 9 hodin do parčíku u tramvajové zastávky V Kotlině. Na programu je odstranění černé skládky z parčíku mezi tramvajovou zastávkou V Kotlině a ulicí Jakoubka ze Stříbra. Pokud se na místě sejde dostatečné množství dobrovolníků, pustí se také do úklidu parčíku u zastávky Nové Sady.

Uklízet se bude také na Lazcích, kde se chystají vyčistit okolí řeky Moravy od Černovírského mostu až po most u Bristolu.

"A také louku u Klášterního Hradiska, kolem sokolovny a zelený pás u chodníku v ulici Na Letné," vzkazují organizátoři, kterým se nahlásilo zatím přes dvacet dobrovolníků.

Mapa organizovaných úklidů v rámci akce Ukliďme Česko 2021

Ve městech i vesnicích

Desítky dobrovolníků jsou v sobotu vítány také v Nedvězí, kde je sraz v 9 hodin v Jilemnického ulici číslo 10. Na tomto místě budou pro všechny připraveny pytle na odpad, až do 15 hodin se tam také budou odevzdávat naplněné.

V Uničově se budou černé skládky likvidovat po celý víkend. Akce Ukliďme Česko tam začíná už v pátek ve 13 hodin a skončí v neděli ve 20 hodin. Automat na pytle, takzvaný pytlomat, je pro všechny zájemce připravený u brány na nádvoří tamního městského úřadu.

Dobrovolníci se pustí do úklidu přírody také ve Střeni, Komárově, Grygově, Velkém Týnci či Dolanech.

Zapojit se můžete i individuálně

Kdo se chce přidat k úklidům ve svém okolí, najde možnosti a podrobné informace na mapě úklidů na webu Ukliďme Česko.

Kvůli koronaviru ani tentokrát není možné velké shromaďování dobrovolníků. Ti si letos vyzvednou předem připravené pytle a rukavice v takzvaných pytlomatech a uklízet pak budou v rámci individuálních vycházek po okolí.

Odpad se bude odevzdávat buď na pořadateli určených místech nebo jej dobrovolníci odnesou do velkoobjemových nádob. Zapojit se může každý v místě svého bydliště, do přírody může vyrazit sbírat odpadky kdykoli v průběhu roku.

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a odpadky z přírody. Probíhá vždy během jednoho víkendu na jaře a na podzim.

Uklízí i v Šumperku a Zábřeze

Není to nic složitého. Stačí si vzít na procházku rukavice a pytle naplnit je odpadky. Ty pak lze dát do nejbližšího černého kontejneru na směsný odpad. Lidé na Šumpersku se mohou zapojit do akce Ukliďme Česko, letos však individuálně.

„V současné době kvůli epidemické situaci není možné pořádat žádné hromadné akce. Budeme tedy rádi za každého individuálního sběrače, který si z procházky v katastru města Šumperka s sebou odnese alespoň jeden pytel odpadků,“ říká místostarosta Šumperku Jakub Jirgl, v jehož gesci je i životní prostředí.

Akce Ukliďme Česko oficiálně startuje v sobotu 27. března. Uklízet je však možné kdykoliv, například i během velikonočních svátků, kdy nás čeká pětidenní volno.

„Pokud se nedostanete do přírody, k očistě svého okolí můžete přispět třeba i tím, že posbíráte odpadky na cestě do práce nebo do obchodu,“ vyzval starosta Šumperku Tomáš Spurný. Množství PET lahví se válí například kolem bratrušovské cyklostezky nebo v lesích kolem města.

V Zábřehu úklid běží již od 21. března. Město dobrovolníkům poskytne rukavice a odpadové pytle. Ty je možné vyzvedávat po předchozí domluvě na oddělení životního prostředí městského úřadu. Plné pytle pak stačí vhodit do veřejných černých kontejnerů na komunální odpad, případně odpad vytřídit do barevných kontejnerů.

Pokud v blízkosti úklidu veřejné kontejnery nejsou, je možné pytle s odpadem připravit na dostupné místo k vyzvednutí svozovým autem a telefonicky kontaktovat koordinátorku akce Květoslavu Hýblovou.