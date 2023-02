Pomoc, kterou Šumperané nabízeli, město využilo pro zajištění uprchlických rodin. Šlo zejména o děti a rodinné příslušníky Ukrajinců, kteří v Šumperku a okolí dlouhodobě pracují.

Do Šumperku dorazili první uprchlíci, příchod dalších rodin se očekává

V pondělí 28. února večer dorazila první rodina. Město pro ni připravilo ubytování a potřebné zázemí. „Jednalo se o maminku s dvěma dětmi a babičku,“ upřesnila tehdy mluvčí města Šumperka Soňa Singerová.

Ještě o den dříve přišla zábřežská Charita s materiální sbírkou ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny. Solidarita dárců byla v neděli 27. února 2022 tak obrovská, že Charita musela sbírku po hodině ukončit.

Dárci zavalili zábřežskou Charitu, sbírku pro Ukrajinu museli po hodině zastavit

Do budovy Charity na Masarykově náměstí nosily od osmé hodiny ranní desítky lidí tašky s dětským oblečením, obuví, hračkami, ale i matrace, lůžkoviny či postele. „Přinesli jsme hračky a věci po malém. Oblečení, dětské peřinky. Vůbec jsme neváhali, je to úplná maličkost, to minimální, co můžeme udělat,“ řekli tehdy manželé Manďákovi.

Pomoc při příjezdu nejbližších, ubytování či bezplatné půjčky. Těmito i dalšími způsoby reagovala na ruskou invazi Nemocnice Šumperk, která nabídla pomoc svým zaměstnancům z Ukrajiny a jejich rodinám.

Na benefičním koncertě darovali lidé desetitisíce, chystají se další akce

Další pomoc následovala. Ať už to byly různé benefice v šumperské knihovně, v divadle nebo v zábřežském Domě kultury, kde se konal dokonce Fesťák pro Ukrajinu. Reakce byly vždy velmi pozitivní.

Od druhé poloviny března pak kraj otevřel v šumperském Zámečku asistenční centrum pro pomoc uprchlíkům.