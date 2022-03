K bezplatné jízdě se musí cestující prokázat ukrajinským pasem či občanským průkazem a současně k tomu také vízem strpění nebo hraniční průvodkou s vízovým štítkem.

Olomouc zaplavila modro-žlutá solidarita. I takto lidé ukazují podporu

„Novinka se týká pouze současných uprchlíků, nikoliv Ukrajinců, kteří u nás trvale žijí. Při nástupu do autobusu se řidičům prokáží pasem, vízem nebo ´kartičkou´ uprchlíka a mají nárok na přepravu zdarma a to včetně dětí, které je doprovázejí. Stejným způsobem se prokazují ve vlacích vlakové četě a revizorům v olomoucké městské hromadné dopravě při případné kontrole,“ popsala ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.

Jízdné zdarma už podle ní začali využívat první ukrajinští uprchlíci, zejména na severu Olomouckého kraje.

„Několik maminek se tam už začlenilo, začínají dojíždět do zaměstnání a jejich děti do škol a bezplatné jízdné budou využívat. Zatím pro ně tato možnost platí do konce března. Pak se bude rozhodovat, zda se termín prodlouží nebo jestli budou od dubna jezdit za běžné jízdné jako ostatní cestující,“ vysvětlila Kateřina Suchánková.

VIDEO: V olomoucké škole se už učí ukrajinské děti, vytvořila pro ně malotřídku