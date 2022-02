„Před časem vyčistili průchod na Masarykovo náměstí, který byl pro ostudu, a přemístili ošklivé kontejnery. Pěkné místo to ale tady není. I ty stánky jsou už delší dobu poloprázdné,“ ukázala na dřevěné stavby obyvatelka Jeseníku středního věku.

Jeseník škrtl čtyři zastupitele. Ubývá mu obyvatel, ušetří čtvrt milionu

Příjemnější pro pěší

Město Jeseník chce celý prostor revitalizovat. Prioritu v něm mají dostat chodci.

„Podle zpracované studie by se měl celý prostor zpříjemnit, přednost by v něm měla být dána chodcům. Obchůdky by měly vypadat po revitalizaci jinak. Jednáme s jejich nájemníky nebo majiteli, obchůdky by se měly rozšířit i z druhé strany toho prostoru, místo by mělo ožít,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Ulice Průchodní v Jeseníku. Nový návrh prostoru.Zdroj: Město Jeseník

Zlepšení dopravní situace

Podle ředitele základní školy Dominika Liberdy je jedním ze současným problémů dopravní situace v ranní špičce, kdy rodiče do školy vozí své děti.

„Doprava se tam špuntuje, nefunguje plynule. Návrh změny počítá se zlepšením situace,“ řekl.

Dojíždění rodičů a vykládání dětí je podle místostarosty Václava Urbana jedním ze zásadních cílů proměny prostranství.

„Chceme, aby tam byl co nejmenší pohyb vozidel. Do prostoru budou moci vjet řidiči, kteří tam bydlí, nebo na navržené otočce budou moci lidé vyložit děti do školy. Jinak tam nebude vjezd možný,“ řekl.

Rychlost aut v Jeseníku budou měřit strážníci

Důstojné místo pro kapli

V nově řešeném prostoru by měla získat důstojné místo bývalá klášterní kaple, která dnes slouží jako koncertní sál nebo sál pro konání zastupitelstev.

„Zrekonstruovaný areál voršilek by se měl prolnout do veřejného prostoru směrem k náměstí. Z Průchodní by se měl stát plnohodnotný prostor především pro pěší,“ dodal místostarosta Tomáš Vlazlo.

Ve středu 9. února se konalo veřejné projednání architektonicko-dopravní studie. O konečné podobě prostoru bude město ještě jednat.