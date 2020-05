Adolfovická vodárna je klíčovým zdrojem pro síť, která zásobuje pitnou vodou patnáct tisíc obyvatel Jesenicka. Od svého postavení v 60. letech 20. století neprošla kromě dílčích oprav před pětadvaceti lety technologickou modernizací. Problémy nastávají, když se při bouřkách nebo tání sněhu zakalí voda v Šumném a Borovém potoce. S horší kvalitou surové vody si stávající technologie nedovede poradit.

„Osobně považuji za velký úspěch považuji, že se Vodovodům a kanalizacím Jesenicka (VAK) podařilo získat dotaci v hodnotě padesát procent z celkové ceny stavby. Stav celého objektu je zanedbaný, a když máme takovou dotaci, by byl hřích akci nepodpořit,“ řekl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Okolo investice vedli na svém posledním zasedání debatu jeseničtí zastupitelé. V městském parlamentu se problematika ostatně řeší už několik volebních období.

„Nikdo nezpochybňoval, že je do úpravny vody třeba investovat jisté prostředky. Diskutovalo se, zda je nezbytná technologie chemizace. Protože bylo na stole jiné řešení. Takzvaných okálových stavů je asi deset do roka. Po dobu těchto stavů by se využilo jiných vodojemů v systému,“ uvedl zastupitel Petr Procházka.

Máme horskou vodu a přidáváme chemii

Jana Konvičková sdělila, že nebyl prostor k diskusi s veřejností.

„Máme diskutovat o něčem, co je dávno podepsané. Vysoutěžená firma začne s pracemi prvního června. Vadí mi také, že když tu máme čistou horskou vodu, bude se do ní přidávat chemie. Neříkám, že není třeba opravovat, ale s jinou technologií. Toto nám přinese jen zadlužení VAKu, chemickou vodu a zdražení vodného,“ řekla.

Druhou polovinu nákladů, 36 milionů korun VAK zaplatí z vlastního zdrojů. Vodné a stočné tak po kolaudaci hotového díla za dva roky jednorázově naroste o tři koruny.

Méně chloru

„I přes výrazný nárůst obnovy v posledních letech držíme cenu vodného a stočného na velmi dobré úrovni. Jsme dvacet procent pod celorepublikovým průměrem, ve srovnání s okolními většími vodárnami jsou naše ceny nejnižší. Balancujeme naše potřeby a sociální únosnost pro obyvatele. Tři koruny pro čtyřčlennou domácnost jsou ročně čtyři stovky,“ vypočetla ředitelka VAKu Lenka Bělíčková.

O nutnosti modernizace technologie a zařízení úpravny hovoří odborný posudek. Součástí technologické linky po rekonstrukci úpravny bude takzvaná koagulace. Díky ní se mimo jiné ve vodě sníží množství organických látek, takže se nebude muset tolik chlorovat.

„Surová horská voda přitékající do adolfovické úpravny vod je po drtivou většinu roku ve velmi dobré kvalitě. Technologicky upravovat takzvanou koagulací se bude výlučně v obdobích dešťů a tání sněhu, kdy se kvalita vody zhoršuje,“ uvedla k úpravě vody technoložka pitných vod Helena Sochorová.

Stavba bude moci začít, jakmile akci potvrdí valná hromada VAKu.