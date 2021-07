Jaké investice uskutečňujete v letošním roce?

Na fotbalovém hřišti montujeme hygienické zařízení. Fotbal v Písečné je už nějaké roky na krajské úrovni, hrajeme 1. B třídu. Stávající budova je stará přes sto let, není v nejlepší stavu. Nejhorší jsou sociálky, jsou kapacitně nedostatečné a technicky také nevyhovují. Byla úvaha zbourat celou budovu a postavit novou, nebo udělat rekonstrukci přístavbou. Nakonec jsme se z ekonomických důvodů rozhodli, že postavíme montovanou buňku v těsné blízkosti stávající budovy a vyřešíme tak hlavně sociálky pro veřejnost. Při větší akci, turnaji nebo fotbale budou mít lidé konečně důstojné hygienické zázemí. Náklady jsou kolem šesti set tisíc korun. Plánujeme také rekonstrukci budovy obecního úřadu.

Jak by měla vypadat?

Úřad chceme více přiblížit lidem, hlavně těm, kteří mají tělesné nebo zdravotní omezení. Nyní jsou kanceláře v patře, starší lidé mají problém se po schodech dostat nahoru. Alespoň jednu kancelář pro dva pracovníky chceme přesunout do přízemí. Celkově chceme změnit dispozice, aby lidé chodili do kanceláře starosty a místostarosty přes asistentku, aby tu bylo důstojnější hygienické zázemí pro zaměstnance. Nyní máme jednu společnou toaletu pro zaměstnance i veřejnost, muže i ženy. Chceme zateplit budovu a celkově zlepšit její stav. Náklady jsou odhadované na pět a půl milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výsledky vyhodnocení žádosti o dotaci. Jsme mezi těmi, kteří uspěli, dotace by pokryla osmdesát procent nákladů.

Do rekonstrukce se pustíte letos?

Ještě nevím. Letos budeme soutěžit firmu, uvidíme, jak zhotovitele vysoutěžíme. Bude to věc, která velmi zasáhne do provozu. Pravděpodobně budeme muset přemístit úřad do domu pro seniory, kde máme volné prostory.

Kam půjdou pošta a knihovna v přízemí úřadu, když v těchto místech bude kancelář?

Pošta zůstane a knihovna by se přemístila do domu s pečovatelskými byty, tam je volná nevyužitá místnost.

Na zdi kostela jsem si všiml zvláštního památníku. O co se jedná?

Je to památník prvého padlého z prusko-rakouské války z roku 1866. Je to místní i celoevropská rarita. Ten voják padl na pomezí Písečné a Širokého Brodu. Protože v Širokém Brodě nebyl hřbitov, pochovali ho u nás v Písečné. Tři roky zpátky jsme odhalovali pamětní kříž na místě, kde měl padnout. Byl to maďarský husar, odhalení se tak účastnil i velvyslanec maďarské republiky.

Tradiční akcí bylo folkorní kosení v Chebzí. Co se děje v této místní části?

Loni jsme v Chebzí obnovili kapličku, bohužel jsme ještě neměli možnost ji kvůli koronaviru slavnostně otevřít. Každoroční kosení tam letos pravděpodobně nebude, jen menší akci chtějí udělat pan Petrásek a paní Fusová, kteří v Chebzí bydlí. Hlavní louka je v soukromém vlastnictví. Majitel je také zaangažován do ochrany přírody a řekl, že si to bude od letoška obhospodařovat sám.

V průmyslové zóně u nádraží znovu funguje sklad dřeva?

Areál koupily Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Dříve tam byl dřevosklad, ještě za bývalého režimu a krátce po revoluci ho měly Lesy Krnov. Pak to koupila akciovka CE WOOD a také tam provozovala dřevosklad. Následně areál koupila firma Havelka jako sklad uhlí. Z nějakého důvodu ho nakonec zrušila a prostor prodala Arcibiskupským lesům a statkům Olomouc. V obci máme ještě jeden dřevosklad, využívají jej podniky pracující pro Lesy České republiky.

To s sebou musí nést velkou dopravní zátěž.

Kůrovec je všude kolem nás. Vyšší doprava je cítit, vidíme to na cestách, zbytky dřeva jsou všude, ucpávají dešťovou kanalizaci. Docela nás to rozčiluje, zameteme chodník a za dva dny je plný kůry a štěpky. Nedá se s tím bohužel nic dělat.

Staví se v Písečné nové domy?

Hodně se teď staví a bude stavět ve Studeném Zejfu, což byla spíše odlehlejší oblast. Budují se tam rekreační objekty i rodinné domy.

Písečnou vedou dvě hlavní cesty. Máte podél nich ve všech místech chodníky?

Je tu mrtvá část od křižovatky směrem na Mikulovice, tam chodník z hlediska prostoru postavit nejde. Z jedné strany je hned řeka, z druhé vysoká skála těsně vedle cesty. Ale kde to jde, chodníky jsou. Na předposledním zastupitelstvu jeden zastupitel vznesl podnět, jestli bychom nevybudovali chodník od Studeného Zejfu na Mikulovice. Mikulovice staví chodník na konci Širokého Brodu, byl námět to napojit. Ale netuším, zda to má význam, jestli těmi místy vůbec někdo chodí.

Na posledním zasedání mikroregionu jsme se bavili, jak napojit Písečnou, Mikulovice, Hradec-Novou Ves a Supíkovice, aby se lidé dostali do práce do Jeseníku a mezi obcemi se mohli pohybovat turisté. Máme v regionu řadu zajímavých míst.

Poblíž Písečné jsou jeskyně Na Špičáku…

Jsou v katastru Supíkovic, ale příjezd k nim je od nás. Teď tam pěkně spravili správní budovu. Přímo v Písečné máme multifunkční areál Cihelna. Je to hodně vyhledávaný mateřskými školami. Byla to aktivita jednoho pána, bydlel vedle a ve volném čase v důchodu areál budoval. Nejdřív to začalo lokomotivou, která slouží jako gril a udírna, pak postavili repliku nádraží. Areál leží na obecních pozemcích, budovali ho ale lidé ve svém volném čase, jako obec jsme jim pomohli materiálem nebo nějakou korunou.