Na desítky kilometrů objížděk se musí připravit motoristé, kteří míří do Jeseníků. Do konce prázdnin neprojedou Hanušovicemi, průtah městem čeká velká obnova. Pro místní se podařilo vyjednat výjimku.

Olomoucký kraj bude opravovat silnici druhé třídy vedoucí Hanušovicemi. Postupně bude od 22. dubna ve třech etapách až do konce prázdnin rekonstruovat úsek mezi železničním viaduktem a přejezdem u čerpací stanice včetně zhruba stometrového úseku cesty na Králíky.

Práce si vyžádají úplnou uzavírku ulice Hlavní. V plánu je totiž nejen rekonstrukce vozovky, ale i podélných parkovacích míst, chodníků, autobusových zastávek, veřejného osvětlení, natažení datové optické sítě, vysazení zeleně a především oprava dešťové kanalizace. Protože se všechny tyto práce uskuteční ve stejnou dobu, nelze zřídit dopravu kyvadlově semafory.

Řidiče tranzitní dopravy čeká padesátikilometrová objížďka ze Šumperku přes Olšany, Červenou Vodu a Králíky. Pro řidiče mířící do západní části Jeseníků nebo Rychlebských hor bude výhodnější jet přes Červenohorské sedlo, na Staroměstsko vede alternativní cesta přes Vikantice.

Problém by však nastal pro obyvatele okolních obcí, kteří by museli při cestě do práce nebo na nákup měsíce jezdit po dlouhých objížďkách. Vedení hanušovické radnice se společně se starosty okolních vesnic i firem podařilo původně navrhované striktní omezení změnit.

„Průjezd přes Hanušovice bude po dobu uzavírky umožněn nejen obyvatelům Hanušovic, ale také lidem z okolních obcí a jejich místních částí. Totéž platí pro zásobování podniků, zaměstnance firem a dopravní obsluhu. Jsem moc rád, že se nám se starosty a starostkami povedlo takové řešení vyjednat. Toto řešení bude platit po dobu dvou prvních etap rekonstrukce silnice. Objízdná trasa povede po Školní a později po Sportovní ulici,“ uvedl starosta Hanušovic Marek Kostka.

Dohoda o průjezdu se kromě Hanušovic týká také obyvatel Jindřichova, Starého Města, Malé Moravy, Vikantic, Šléglova, Branné, Bohdíkova, Kopřivné a Rudy nad Moravou. Průjezd budou kontrolovat policejní hlídky. Lidé se budou moci prokázat trvalým bydlištěm v občance, zaměstnanci firem potvrzením, které jim vydá jejich zaměstnavatel. Řidiči, kteří do firem dováží materiál nebo ho naopak budou odvážet, mohou k identifikaci použít třeba dodací list nebo objednávku s adresou firmy, jež se v některé z uvedených obcí nachází.

„Na dodržování těchto pravidel bude dohlížet jak naše městská, tak i státní policie. Zneužívání podmínek, které jsme si takto vyjednali, budeme samozřejmě postihovat,“ dodal starosta Kostka.

Kraj rozdělil opravu cesty v Hlavní ulici do tří etap. První začne 22. dubna a bude zahrnovat úsek od křižovatky s Nádražní ulicí kolem Penny marketu po most přes Moravu. Druhá část opravy odstartuje 1. července a potrvá do 6. srpna. Zaměří se na úsek od křižovatky s Nádražní ulicí po viadukt u Zábřežské ulice.

Třetí etapa bude nejsložitější. Postihne totiž most přes Moravu, který nelze jinudy objet. O podmínkách průjezdu městem během této etapy zatím město s úřady, krajem a policisty jedná.

Všechna dopravní omezení mají podle plánu Olomouckého kraje skončit 29. srpna.