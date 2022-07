V pondělí 11. července zde stavbaři začnou opravovat průtah městem. Stavba bude rozdělena do tří úseků: mezi první zatáčkou od Vápenné po odbočku k nádraží, od odbočky k nádraží po Mariánské náměstí a od Mariánského náměstí po konec města.

Do některých částí budou moci v určitých termínech vjet autobusy a dopravní obsluha, v ostatních případech bude vjezd povolen pouze stavbařům. Konec prací je naplánován na 21. srpna.

Značnou komplikaci bude stavba znamenat pro běžné šoféry. Žulovou totiž nejde jednoduše objet po jiných silnicích. Objížďka je tak navržena přes půl okresu.

Kdo pojede z Jeseníku do Javorníku, bude muset zamířit na Mikulovice a následně na Vidnavu. Cesta se tak z 28 prodlouží na 43 kilometrů a časově se protáhne o zhruba dvacet minut.

Živo na Tyršáku: staví se u zimního stadionu i sportovní haly

Oprava mostu přes Desnou

V neděli 10. července začne čtyřměsíční oprava mostu přes řeku Desnou ve Filipové, místní části Loučné nad Desnou.

„Celková rekonstrukce řeší následky nefunkční hydroizolace, koroze, rozpadu betonu říms a oslabení průřezu zábradlí místy s chybějící výplní. Stavba vyžaduje asanace včetně demolice části stávajícího mostu, zároveň odstraníme nosnou konstrukci a nahradíme ji novou,“ popsal Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.

Práce za zhruba 17,6 milionu Kč bez DPH potrvají do listopadu. V tomto případě však budou mít řidiči život značně jednodušší. Vedle stávajícího mostu vznikne provizorium, takže není třeba hledat objízdné trasy.

Komplikovaný příjezd mají až do poloviny srpna Šumperané k oblíbené vodní nádrži Krásné. Nad silnicí do Hraběšic budují stavbaři nový železniční most, místo uzavírky je třeba objet přes Nový Malín.

Na dalších místech se pracuje za částečných uzavírek.

Na semafory motoristé narazí na „jedenáctce“ v Petrově nad Desnou a mezi Bušínem a Olšany.

Na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí se znovu budují mosty přes Třebůvku, provoz je sveden do jednoho pruhu, případně převeden do protisměru.