Stavba Rejvízského mostu: zavřený kousek musí náklaďáky objíždět přes půl okresu

Dvě stě metrů uzavřené silnice, objízdná trasa přes půl okresu. S tím musí až do poloviny listopadu počítat řidiči nákladních aut v Jeseníku, kteří se potřebují dostat do části Bukovic a do Dětřichova.

dnes 21:37 SDÍLEJ:

Důvodem omezení je výstavba mostu přes řeku Bělou. Ještě letos by měli řidiči směřující z Jeseníku na Rejvíz jezdit přes řeku Bělou po novém mostě. Nyní však nechala stavební firma na tři týdny zcela uzavřít část Rejvízské ulice. Důvodem je výstavba opěrných zdí, které je nutné vzhledem k jejich stavu kompletně zrekonstruovat. ČTĚTE TAKÉ: Žena vjela na přejezd v Šumperku, do jejího auta narazila lokomotiva „Tato rekonstrukce zasahuje až do komunikace. K urychlení prací a brzkému uvolnění této komunikace je nutné provádět rekonstrukce za úplného uzavření silnice,“ sdělil mluvčí města Jeseník Richard Kapustka. Řidiči aut do hmotnosti tři a půl tuny jezdí po ulici Slunná. Autobusy, vozidla záchranného systému a silničáři využívají cestu přes pole a zemědělské družstvo. Zbylá nákladní auta však musí objíždět půl okresu. Z Jeseníku do Mikulovic, Zlatých Hor a zpět přes Rejvíz do Jeseníku najedou kvůli dvousetmetrové uzavírce navíc 42 kilometrů. Po veřejných komunikacích je to v hornatém regionu nejkratší možná cesta. „Nerozumím tomu, proč náklaďáky také nepustí přes družstvo. Šoféři by si tím ušetřili spoustu času a kilometrů, navíc by to bylo jen na pár týdnů,“ uvažuje řidič Jan Černý. ČTĚTE TAKÉ: V Zábřehu zapěje Michal Hrůza, v Šumperku 4TET, ve Zlatých Horách Petra Černocká Soukromá cesta nezvládne všechny Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jeseník Josef Liberda upozornil, že cesta přes pole je soukromá a vzhledem ke svým parametrům nepojme všechna auta. „Tato účelová pozemní komunikace je jednopruhová obousměrná, bez výhyben a není únosná pro veškerý provoz. Proto její vlastník umožnil provoz pro nezbytnou veřejnou dopravu, integrovaný záchranný systém a Správu silnic Olomouckého kraje,“ objasnil Josef Liberda. Most přes řeku Bělou buduje stavební firma od jara. Součástí díla za více než čtyřicet milionů korun je i nové napojení ulice Slunné přes Vrchovištní potok. ČTĚTE TAKÉ: Velká Kraš může těžit drahokamy

Autor: Petr Krňávek