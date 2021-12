Kulturní dům ve středu Brníčka byl spojený s rodinou Lukasů. Ta v centru nevelké severomoravské obce vybudovala penzion s koupalištěm.

„Já jsem majitele té budovy znal. S jeho starším bratrem Karlem jsem chodil do jedné třídy v obecné škole. Strejda těch dvou kluků byl generál Lukas. Bratr toho generála byl v Americe. Tam vydělal nějaké peníze a postavil za to penzion a koupaliště. Na penzionu bývala reklama Cizinecké pokoje,“ vzpomíná bývalý místostarosta Brníčka a pamětník Miroslav Grulich.

Bývalý hostinec je spojený se jménem generála Karla Lukase. Za první světové války sloužil v československých legiích, během té druhé se zapojil do bojů v severní Africe. Po únoru 1948 byl označen za reakčního západního důstojníka a propuštěn z armády. Roku 1949 byl zatčen Státní bezpečností, obviněn z velezrady a uvězněn.

Pravým důvodem se ale stal luxusní vůz značky Packard, který si přivezl z USA, a také západní zboží. Příslušníci tajné policie po Lukasově zatčení chodili pravidelně do jeho bytu a všechny věci rabovali. 2. května byl Lukas při jednom výslechu brutálně zmlácen šesti příslušníky Státní bezpečnosti. Na následky rozsáhlých zranění zemřel. Jeho smrtí chtěla státní bezpečnost zahladit stopy po vykrádání.

V té hospodě jsem se ženil, vzpomíná pamětník

Penzion s restaurací byl po komunistickém převratu Lukasům zabaven a vydán národnímu výboru. „Manželka toho Lukase tam měla hospodu ještě za Jednoty. V pokojích penzionu bydleli. Pro jednu rodinu to ale bylo velké, tak tam bydlely rodiny dvě. Promítalo se tam kino, dělaly se plesy. V té hospodě jsem se ženil, jako asi všichni tady z dědiny,“ vzpomíná Miroslav Grulich.

V roce 1966 sál při plese vyhořel. Obec budovu v akci Z rekonstruovala, znovu se otevřela v roce 1972. Sloužila jako kulturní dům a tělocvična. Na zdejším koupališti i v kulturním domě vystupovala řada známých umělců.

„Spíš by byla otázka, kdo tady nebyl, než kdo tu byl. Na koupališti byl koncert Elánu. Bylo to v úterý, přesto bylo narváno. Hrála tu spousta orchestrů, velké kapely, vystupovali tu třeba František Ringo Čech, Jiří Schelinger, Karel Zich, Naďa Urbánková a další,“ doplnil Miroslav Grulich.

Po sametové revoluci se kulturní dům vrátil potomkům původního vlastníka. Ten jej prodal. Nakonec se areál dostal do exekuce a obec jej za 613 tisíc korun vydražila. Dům před ní prošel statik, jehož verdikt zněl: Není tu co bourat, opravte střechu, ať sem neteče, a budova bude ve stavu hrubé stavby.

Nová střecha, pak rekonstrukce

Obec loni na kulturním domě nechala postavit novou střechu, letos se pustila do jeho celkové rekonstrukce. Pětadvacet milionů z celkových 42 pokryje dotace, na zbytek si obec vzala dlouhodobý úvěr. „Za tři týdny by se tam měla vyměnit okna. Budova se uzavře a bude možné uvnitř pracovat nepřetržitě za jakéhokoli počasí,“ řekl starosta Brníčka Jiří Bartoš.

Budova by měla po rekonstrukci sloužit znovu jako kulturní dům, zázemí pro místní spolky a tělocvična. „Alfa a omega je, aby tam byla hlavně tělocvična. Třicet let tu naši školáci neviděly tělocvičnu, až od šesté třídy ve škole v Hrabišíně. Věřím, že budova už do budoucna vlastníka nezmění, aby mohla sloužit pro další generace,“ dodal starosta Bartoš.