Velkokapacitní přivaděč vede z Koutů nad Desnou do Šumperku. Vodou z Hučivé Desné zásobuje především obce v Podesní a částečně také Šumperk. Postaven byl v roce 1976. Úpravna v Koutech, odkud je voda rozváděna, byla generálně opravena v roce 2008. Ocelové trubky přivaděče jsou však v původním stavu.

„Přivaděč je kvůli jeho stáří na hranici životnosti, vzhledem k materiálovému provedení je velmi zanesen sraženinami. Obnovou chceme docílit bezvadnosti a zkvalitnění dodávek pitné vody,“ sdělil výkonný ředitel firmy Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ), která je investorem akce, Martin Budiš.

Firma předpokládá opravu metodou vložkování, při níž je do původního ocelového potrubí zataženo nové polyethylenové.

„Jeden úsek chceme obnovit metodou berstliningu, kdy ocelové potrubí nahradíme litinovým,“ doplnil Martin Budiš.

VHZ hodlá přivaděč obnovovat po etapách od koutecké úpravny směrem na Šumperk. Nyní pracuje na první v délce zhruba tři a půl kilometru. Náklady na ni činí asi 54 milionů korun. Během letoška a příštího roku chce mít hotovy dvě etapy, což činí zhruba sedm kilometrů obnoveného potrubí.

Dále mají práce pokračovat v závislosti na financích a přiznaných dotacích. „Pokud vše dobře půjde tak do sedmi let by mohl být celý přivaděč až do Šumperka obnoven,“ uzavřel Martin Budiš.