Ve znamení koncertů, zábavy, ale i elegance 19. století se neslo zahájení lázeňské sezony v Jeseníku. Akci město a lázně hostily od pátku 17. do neděle 19. května. V Jeseníku, kde byl otevřen první vodoléčebný ústav na světě, voda letos nechyběla ani ve formě dešťových kapek.

Zahájení lázeňské sezony v Jeseníku 18. května 2024. | Video: Petr Krňávek

Slavnostní zahájení lázeňské sezony se odehrálo v sobotu ve 14 hodin před lázeňským domem Priessnitz. Za doprovodu dechového orchestru přišel představitel Vincenze Priessnitze s chotí a nepřehlédnutelným doprovodem oděným v elegantních šatech v biedermeierovském stylu.

„Je to již 202 let, kdy Vincenz Priessnitz zahájil vodoléčbu ve svém rodném domku. Jeho krédem byl návrat k zdravému životnímu stylu,“ připomenul Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva Priessnitzových léčebných lázní krátce předtím, než kněz požehnal lázeňským pramenům.

Město a lázně propojí chodník

Podle starostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové se spolupráce mezi městem a lázněmi stále rozvíjí. „Budujeme chodník, takže propojení města a lázní bude snadnější a bezpečnější,“ poznamenala.

Jesenické lázně mají za sebou složité období. V posledních letech se musely vyrovnat s několika krizemi. První z nich přinesla covidová omezení. „Klienti se nám postupně vrací. Věřím, že v letošním roce se dostaneme na návštěvnost, kterou jsme měli v roce 2019,“ řekla obchodní ředitelka Priessnitzových léčebných lázní Kateřina Tomášková.

Lázně tvrdě zasáhla i následná energetická krize, kdy přišly o dodavatele energií. „Museli jsme provést úsporná opatření. Díky tomu jsme také zavedli fotovoltaiku. Je instalovaná na balneoprovozu a technických provozech. Zatím máme dvě fotovoltaické elektrárny a plánujeme další tři. Cíl je vykrýt zhruba třetinu spotřeby,“ přiblížila obchodní ředitelka.

Připravují nový bazén

Velkou investicí pro nejbližší období je stavba nového velkého bazénu v Sanatoriu Priessnitz. „Pokud dostaneme stavební povolení, na konci roku by se současný bazén boural. Už neodpovídá novým trendům a energetickým požadavkům. V příštím roce by se postavil bazén nový, který by měl větší kapacitu,“ dodala Kateřina Tomášková.

Zahájení lázeňské sezony začalo v pátek celodenním programem na Masarykově náměstí, který vyvrcholil koncertem kapely Laura a její tygři.

V sobotu dopoledne ožily Smetanovy sady, odkud se po poledni dění přeneslo do areálu lázní. Hlavním tahákem odpoledního programu na zdejším hřišti bylo vystoupení Leony Machálkové.

Jesenické lázně jsou nejstarším vodoléčebným ústavem na světě. Voda při letošním zahájení rozhodně nechyběla. Déšť či přeháňky provázely jak páteční, tak sobotní program.