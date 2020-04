Ten ve středu informoval o záměru s tím, že do oblasti putuje 22 tisíc testovacích setů.Na průzkum chce využít rychlotesty, které umožní dohledat osoby, u nichž onemocnění proběhlo, aniž by o tom věděly.

Podle Romana Prymuly by mělo začít testování ještě v tomto týdnu. „Hygiena dostala povel, aby ho zahájila. Už jsme tam zavezli 22 tisíc testovacích setů, abychom mohli lokalitu otestovat. Chceme vědět, kolik osob se tam dostalo do kontaktu s tímto onemocněním,“ sdělil náměstek Radiožurnálu.

Informace nemá radnice ani hygiena

Bližší informace o tom, jak a kde přesně bude testování probíhat, zatím nejsou k dispozici. „Oficiálně zatím nemáme bližší pokyny,“ sdělila ve středu odpoledne krajská epidemioložka Růžena Haliřová.

O plánovaném testování obyvatel Litovle neměli ve středu odpoledne bližší informace ani na litovelské radnici. „Lidé se nás ptají, zaznamenali zprávu, ale my bohužel nevíme více, než to, co bylo zveřejněno v médiích – že se má plošně testovat na Litovelsku,“ reagoval starosta Litovle Viktor Kohout.

Více informací neměli ve středu odpoledne ani vojáci, kteří zajišťují fungování odběrového místa k testování na onemocnění Covid-19 na Nových Zámcích.