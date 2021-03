V papírnictví na rohu ulic Kozinova a Gen. Svobody v Šumperku brali zákazníci za kliku každou chvíli. Podobná situace byla v prodejně nedaleko bývalého kina Svět. Někdo se probíral v regálu se sešity, jiný se sháněl po respirátorech. „Můžu si něco zkopírovat?“ dotazoval se další ze zákazníků.

„Lidí přichází několikanásobně víc, než jindy v sobotu,“ potvrdila starší z prodavaček. Věří, že uzávěra bude trvat jen tři týdny, jak vláda avizuje? „No doufáme v to,“ odpovídá.

„Já jsem šla staršímu synovi pro sešity do školy, mladšímu pro papíry na kreslení a nějaké fixy. Kdybych těch pár drobností kupovala přes internet, zaplatím za ně stejně jako za poštovné. Věci do školy ale starší potřebuje a bůhví, kdy to zase otevřou,“ poznamenala zákaznice Marie Tichá.

Ne ve všech papírnictvích byla situace stejná. Přede dveřmi toho naproti šumperskému divadlu bylo vyskládaných všech pět košíků, což je maximální stanovená kapacita prodejny. A u šumperského muzea měli stejně jako jiné soboty zavřeno.

Boty se musí vyzkoušet

Výjimečně otevřít až do patnáti hodin se naopak rozhodli provozovatelé prodejny s dětskou obuví v Rapotíně. Okolo jedenácté hodiny před ní byla fronta více než deseti dospělých, kteří k nákupu doprovázeli své děti. Mohli jim při nákupu boty vyzkoušet, což je u dětí s rychle rostoucíma nohama neocenitelná možnost. Od března bude prodejna moci fungovat už jen formou e-shopu. Auta nakupujících zaplnila přilehlou ulici.

„Budou mít otevřené déle, než normálně. Teď tam přišli další lidi, pouští po třech, jedné rodině. Děcka vybírají dvacet minut, tak je to ve frontě tak na hodinu a půl,“ odhadl otec dvou dcer ze Šumperka. Ve frontě se střídal s manželkou. „Teď tam stojí ona. Aby děcka nemrzly, půjdu se s nimi projít, pak se vystřídáme,“ popsal.

S krabicí s jarními botami pod paží odcházela z obchodu mladá maminka. „Jak dlouho jsme čekali? Jéminkote, to ani nevím. Přes hodinu určitě. Boty naštěstí máme,“ podotkla.