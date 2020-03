„V rámci maximální prevence a bezpečnosti vyplňují každý den zaměstnanci i dobrovolníci v sociálních službách karty. Do nich zapisují údaje o měření teploty a svém zdravotním stavu. Současně na doporučení hygieniků provádějí takzvané trasování, zaznamenávají, se kterými lidmi a na kterých místech se dostali do kontaktu. Samozřejmostí je zákaz návštěv v našich službách a důsledné používání ochranných pracovních prostředků,“ popsal další přísná opatření ředitel obecně prospěšné společnosti Šumperk Miroslav Adámek.

Sociální pracovníci také dvakrát denně měří klientům teplotu a sledují jejich celkový zdravotní stav. V případě, že by u některého ze seniorů naměřili teplotu vyšší než 37 a půl stupně, musel by být tento člověk okamžitě izolován a personál by vyrozuměl jeho ošetřujícího lékaře.

Důkladná dezinfekce

„Další přísné opatření jsme přijali při vydávání jídla. Naši zaměstnanci také pravidelně důkladně dezinfikují prostory, ve kterých probíhají společné aktivity,“ dodala zástupkyně ředitele Bohdana Březinová.

Vedení společnosti také v uplynulém týdnu odeslalo otevřený dopis ministrovi zdravotnictví.

„V rámci prevence dělají všichni naši lidé maximum, přesto nejsme v praxi schopni dodržet všechna nařízení vlády. Nemůžeme například technicky rozdělit zóny na Covid a non-Covid,“ uvedla Bohdana Březinová.

Ministr by měl ve výrocích opatrnější

Lidem v Pontisu se zároveň nelíbí některá vyjádření ministra v tom smyslu, že koronavir do sociálních zařízení zavlékají pouze zaměstnanci.

„Již tak je na naše zaměstnance vytvořen velký tlak, a rozhodně by žádný z nich neudělal něco takového vědomě. Navíc je pro ně velice těžké vyrovnat se i se skutečností, že oni mohli být nositeli nákazy a infikovat své klienty. Domníváme se, že by tak měla být vyjádření v tomto směru opatrnější,“ dodala zástupkyně ředitele.