„Někdo zapomněl nádherné, úplně nové elektrokolo. Pokud se nenajde majitel, půjde do dražby příští rok. To si přece musí člověk vzpomenout, že mu taková věc chybí,“ kroutí hlavou Jiří Adamec, který bude na středeční dražbě zastávat funkci licitátora.

Do dražby putují nalezené věci, o něž se do roka nepřihlásí majitel. Mezi čtyřicítkou předmětů dominují jízdní kola. Z položek na seznamu jich je téměř polovina. Některá si nevyzvedli jejich majitelé z cyklověže u nádraží, další se našla jinde ve městě. Zatímco u nejdražšího bicyklu činí vyvolávací cena šest stovek, zelená dámská skládačka je k mání za padesátikorunu.

U každého předmětu je umístěna cedulka s vyvolávací cenou. „Na ohodnocování je utvořena komise. Snažíme se najít ceny stejných věcí na internetu, abychom měli srovnání. U mobilů je to ale těžké. Zkoušíme, jestli fungují, ale mohou být zakódované. Upozorňuji lidi, že se může stát, že je neodkódují. Problém je to většinou u nových Applů,“ řekl Jiří Adamec, který dražby na úřadě vede dvanáct let.

Na hodinkách je nejdražší krabička

Cenu hodinek posuzuje hodinář. „Toto jsou Festiny za šest tisíc,“ ukazuje na nejobyčejněji vypadající kousek. Proč jej tedy město nabízí za pět stovek? „Je to použité zboží. Když o ně bude zájem, cena vyskočí,“ vysvětlil licitátor.

Naopak nejpěkněji vypadající hodinky nemají podle odborníka cenu téměř žádnou. „U nich je nejdražší krabička,“ poznamenal Jiří Adamec.

Mezi předměty je i několik bizarností. Například plastové děrované brýle, které mají sloužit pro zlepšení zraku.

Další možnost si předměty prohlédnout budou mít lidé ve středu 5. června od půl deváté. V deset hodin bude následovat samotná dražba.