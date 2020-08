Pavilon je půvabnou, ale dlouhodobě nevyužitou kulturní památkou v klasicistním slohu. Je v majetku Podniků města Šumperka. Díky spolupráci městské firmy, šumperské radnice a Eagle Gallery se změnil v samoobslužnou galerii.

V Česku se jedná o první zařízení svého druhu. Není zde žádná obsluha ani ostraha, galerie je řízena automaticky kamerovým systémem. Stačí na mobilu vyťukat telefonní číslo napsané na dveřích a automatický zámek pustí návštěvníka dovnitř. Prostor je přístupný od dubna do října vždy od osmi hodin ráno do šesti do večera.

Když návštěvník vstoupí do místnosti, zapnou se světla a zároveň se spustí bezpečnostní kamerový systém, který je vybaven i kouřovým čidlem. Návštěvník si prohlédne výstavu a po jeho odchodu se altán znovu uzamkne. Vstup do galerie je zdarma, zájemci ale mohou poslat dárcovskou SMS.

Pro účely galerie byl objekt kompletně opraven a nově vybaven výstavním fundusem. K vidění zde budou především autorské i tematické výstavy kvalitních fotografií. Ta současná potrvá do konce září.