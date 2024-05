Škola sídlící v místní části Temenice byla tradičně orientovaná na zemědělství. Nyní na ní lze studovat hotelnictví či cestovní ruch. Od září k oborům přibude přírodovědné lyceum.

„Nabídl nám to náš zřizovatel. Při loňských přijímacích zkouškách byl velký přetlak na gymnáziích a dalších oborech ve všeobecně vzdělávacím směru. Na otevření oboru jsme přistoupili, je to pro nás výzva a příležitost školu zviditelnit. Přírodovědné lyceum je prestižní a moderní obor. Naší škole by také mohl přinést více žáků,“ řekl ředitel Jan Sýkora.

Více biologie a chemie

Od září do nového oboru nastoupí první třicítka žáků, při plné kapacitě jej ve čtyřech ročnících má studovat 120 mladých lidí. Stejně jako na jiných středních školách se budou učit češtinu, angličtinu či matematiku, posílena bude biologie a chemie. V rozvrhu tak žáci najdou například mikrobiologii, aplikovanou chemii, aplikovanou biologii či biotechnologie.

Lycea jsou považována za všeobecné vzdělávání, jde kombinaci vzdělání středního odborného a gymnaziálního. Jsou součástí odborných škol, ve výuce však bývá zařazeno více teoretických předmětů na úkor odborných.

Perspektiva na vysoké škole i v praxi

„Úroveň lyceí je vyšší, gymnaziální. Absolventi mohou studovat vysoké školy, farmaceutické, lékařské, nebo veterinární. Mají ale i odborné znalosti, po absolvování lycea mohou jít pracovat například do laboratoří. Děti, které přírodovědné obory baví, se v přírodovědném lyceu najdou a zároveň budou připraveny jít na vysokou školu,“ poznamenal Jan Sýkora.

Kvůli rozšíření kapacit nyní škola opravuje část svých budov. Konkrétně tvrz, která je součástí areálu a byla několik let nevyužívaná.