Nemocnice Šumperk rozšířila své dočasné infekční oddělení o dalších dvacet lůžek na celkové čtyři desítky. Oddělení ale bylo v pátek 16. října ze dvou třetin plné a nemocnice počítá, že nakažených pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci, bude přibývat.

Dalších deset lůžek vyčlenila nemocným pacientům také na oddělení ARO, které je taktéž prakticky naplněno. Kvůli nárůstu hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19 a úbytku personálu musí nemocnice začít odkládat plánované operace a omezit provoz některých ambulancí.

„V důsledku poměrně nepříznivé situace jsme také požádali kraj o přidělení mediků a studentů střední zdravotnické školy. Doufáme, že nám je přidělí co nejdříve, protože budeme brzy v situaci, kdy se nám bude hodit každá pomoc. Zároveň jsme velmi uvítali nabídku Českého vysokého učení technického, kam jsme už odeslali žádost o plicní ventilátory,“ řekl náměstek pro léčebnou péči Nemocnice Šumperk Josef Čikl.

Každá posila se hodí

Nemocnice zároveň stále poptává zdravotnické posily do svého běžného provozu.

„Přestože postupně odkládáme plánovanou operativu, stále poskytujeme akutní péči a provádíme akutní operace,“ vysvětlil lékařský náměstek.

Personální situace by se mohla alespoň částečně zlepšit ve chvíli, kdy do nemocnice nastoupí medici a studenti střední zdravotnické školy.

„Nadále však platí, že bychom potřebovali nemocnici personálně posílit o další sanitáře, praktické i všeobecné sestry a plánujeme znovu oslovit také terénní specialisty,“ dodal doktor Čikl.

Samoplátci v Jeseníku za 19 stovek

Nemocnice Agel Jeseník bude od pondělí 19. října nově vyšetřovat také samoplátce. O zřízení samopláteckého místa opakovaně usilovali starostové Jesenicka s argumentem, že se jedná o jeden z kroků proti rychlému šíření nemoci.

Zájemci o samoplátecké otestování se musí předem objednat prostřednictvím online formuláře laboratoří Agellab.

„Samoplátci budou v Jeseníku odebíráni v pracovní dny v čase 11.30 až 12.30 hodin. Cena vyšetření je 1900 korun,“ upřesnila mluvčí holdingu Agel Radka Miloševská.

V rouškách a s odstupy

Pro zajištění zdravotní péče je nezbytné, aby se počty pacientů v regionu už nezvyšovaly. Proto je nutné, aby všichni dodržovali doporučená opatření. Šumperská nemocnice své prostory vybavila množstvím dezinfekčních dávkovačů a nově na centrální příjem mimo jiné umístila také automat na roušky.

„Mít správně nasazenou roušku, pravidelně si dezinfikovat ruce a dodržovat odstupy. To je přece to nejjednodušší, co můžeme všichni společně udělat proto, aby se nákaza dál masivně nešířila,“ prosí veřejnost lékařský náměstek Čikl.

Hledají se dárci plazmy

Šumperská nemocnice také velmi urgentně hledá dárce plazmy, kteří onemocnění v minulosti prodělali. V krvi vyléčených zůstávají po uzdravení specifické protilátky proti novému koronaviru.

„Léčba aktuálně nakažených a hospitalizovaných pacientů plasmou od těch vyléčených je velmi účinná, a dnes je běžně využívaná klinickými pracovišti,“ vysvětlila primářka hematologicko-transfúzního oddělení Marie Urbánková.

Darovat plazmu mohou lidé, kteří jsou z infekce Covid-19 zcela uzdraveni. Musí jít o lidi od 18 do 60 let. „Podmínkou taky je, že dárce v minulosti nepřijal krev či plazmu jiného dárce formou transfuze. U žen není možné odebírat plazmu s protilátkami v případě, že již prodělaly graviditu a také pokud přijaly krev či plazmu formou transfuze,“ dodala primářka Urbánková.