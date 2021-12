Pořadatelé v Šumperku zrušili koncert České mše vánoční plánovaný na 25. prosince i všechny zkoušky, které mu měly předcházet. Oblíbeného dílo se tak v klášterním kostele neodehraje už třetím rokem.

„Snažili jsme se do poslední chvíle udržet naději na obnovení České vánoční mše Jana Jakuba Ryby v Šumperku, ale současná nepředvídatelná, a navíc stále se zhoršující situace není slučitelná s naším záměrem,“ uvedl Roman Janků, který se měl chopit dirigentské taktovky Šumperského vánočního sboru a obnovit tak tradici Rybovy mše ve městě.

Se zpěváky a muzikanty, kteří se do tělesa přihlásili, počítá pro příští rok.

„Věřím, že bude líp a Rybovka 25. prosince 2022 rozezní klášterní kostel v Šumperku. Moc všem děkujeme za zájem se připojit. Uvidíme se za rok, snad v lepších časech,“ dodal Roman Janků.

Obchvat vyhlížíme s velkou nadějí, říká starosta Bludova

Dlouhou tradici má „Rybovka“ v Zábřehu. Muzikanti a zpěváci ji každoročně provádějí v kostele svatého Bartoloměje dvakrát: jednou 24. prosince o půlnoční bohoslužbě, poté 25. prosince odpoledne v koncertní verzi. Loni se kvůli vládním restrikcím neuskutečnila, po internetu se pouštěla nahrávka, kterou Zábřežští pořídili v Českém rozhlase.

„Zatím zkoušíme. Mám domluvené veškeré sólisty, uvidíme, co bude dál, jak se bude situace vyvíjet. V tuto chvíli plánujeme Rybovu mši odehrát 24. prosince i 25. prosince koncertní provedení,“ řekl dirigent Pavel Doubrava.

Ani v Zábřehu příprava tradiční mše není bez problémů.

„Určitě je nás méně. Nechal jsem to na dobrovolnosti, kdo se chce účastnit. Někteří lidé mají obavy, samozřejmě zcela oprávněné. Ale zase byli lidé, kteří se na to těšili, chtěli do toho jít a zkoušet,“ dodal Pavel Doubrava.

Českou mši vánoční složil Jakub Jan Ryba v roce 1796. Jedná se o pastorální hru aplikovanou na liturgii latinské mše. Její příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.

Česká mše vánoční má pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí. Pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru je stále velmi oblíbená a stala se neodmyslitelnou součástí Vánoc.