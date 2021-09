„Letos si lidé o poznání častěji pletli muchomůrku tygrovanou s muchomůrkou růžovkou. Stává se to především u mladších plodnic, u kterých ještě dobře nejdou zkontrolovat všechny určovací znaky. Problém také je, že často rostou pospolu na stejné lokalitě. Když na ní někdo sebere všechny plodničky, může vzít i tu jedovatou,“ poznamenává Tereza Tejklová.

„Když jsme je sbírali, přišlo mi to docela slabé, protože houby rostou daleko od sebe. Nakonec se nám ale podařilo nasbírat docela pestrou kolekci,“ řekla mykoložka Tereza Tejklová.

Plodnice nejrůznějších barev, tvarů, vůní a velikostí jsou do soboty 11. září k vidění ve Vlastivědném muzeu Šumperk. Koná se zde tradiční výstava hub, kam každoročně míří amatérští mykologové i vášniví sběrači.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.