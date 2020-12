„Knihy jsme obdrželi v roce 2014. Již dříve pan Čunderle vyslovil přání, že by nám je rád předal. Po jeho smrti se na nás obrátil jeho syn. Převzali jsme tehdy několik beden knih,“ vzpomíná ředitelka Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk Kamila Šeligová.

V té době knihovna sídlila ve staré budově na ulici 17. listopadu. Darované publikace by v jejím sklepě ohrožovala plíseň, byly proto uskladněny ve státním archivu. Po přestěhování do nové budovy putovaly více než čtyři stovky svazků opět do knihovny. Část si jich ponechalo vlastivědné muzeum, čtyřicítku speciálních odborných publikací má v zápůjčce oddělení památkové péče Městského úřadu Šumperk.

Specialista na krovy

„Karel Čunderle byl odborníkem na krovy, měl k tomuto tématu vzácné, ještě německé knihy. Výběr takto specializovaných knih má v dlouhodobé výpůjčce městský úřad, jeho pracovníci je využívají ke své práci. Chtěli jsme, aby knihovna Karla Čunderleho byla průřezem jeho zájmy. Měl rád válečnou literaturu, ale technika, stavebnictví jeho knihovně vládly,“ zmínila ředitelka Šeligová.

Knihovna Karla Čunderleho se v šumperské městské knihovně nachází od poloviny listopadu. „Hodně lidí nám nabízí svou knihovnu, ale nejsme schopni to pojmout. Pan Čunderle měl však knihy natolik kvalitní, že jsme o tu jeho projevili zájem,“ dodala.

Kdo byl Karel Čunderle?

Karel Čunderle byl známý šumperský odborník v oblasti historického stavitelství a památkové péče. Komunistický režim mu jako synovi podnikatele a stavitele znemožnil studovat architekturu. Rozhodl se proto, že odpovídající vzdělání získá i bez diplomu.

V šumperském vlastivědném muzeu založil řemeslnou Skupinu pro údržbu památek, která rekonstruovala řadu historických objektů po celém šumperském okrese. Po roce 1989 inicioval v Šumperku založení střední školy památkové péče. Řadu let působil jako soudní znalec a poradce při rekonstrukcích památkových objektů.