Nemocnice v Šumperku očkuje všemi dostupnými schválenými vakcínami, tedy těmi od firem BioNTech a Pfizer, Moderna i Astra Zeneca.

„V nemocnici očkujeme podle prioritizačního systému ministerstva zdravotnictví. Aktuálně kromě lékařů, zdravotníků a dalších zaměstnanců nemocnice také klienty sociálních zařízení a v neposlední řadě také seniory nad sedmdesát let a pedagogy. K dnešnímu dni se nám podařilo naočkovat celkem 2 851 seniorů starších osmdesáti let a 1362 seniorů sedmdesát plus. Naočkovali jsme také celkem 439 pedagogů,“ vypočetla náměstkyně pro nelékařskou zdravotnickou péči Monika Žaitliková.

Vakcínu také ostala už téměř polovina zaměstnanců nemocnice, 520 lidí. Řada lékařů, sester i pomocného personálu onemocnění covid prodělala v uplynulých týdnech či měsících a zatím tak mají vysokou hladinu protilátek. O očkování ale zájem mají.

Kdy na nás dojde řada?

Nemocnice také denně čelí dotazům ze strany seniorů, kdy se budou moci i oni nechat očkovat. V pořadníku jich aktuálně čeká několik stovek. Šumperská nemocnice je stejně jako všechny v Česku plně závislá na dodávkách vakcín od státu.

„Pokud se dodávky vakcín navýší, budeme schopni i my v Šumperku naočkovat mnohem větší počty lidí. Aktuálně máme příslib, že v následujících dvou týdnech by mohlo dojít k navýšení dodávek a přizpůsobujeme tomu opravdu vše. Posílíme naše očkovací týmy a prodloužíme provozní dobu očkovacího centra, ale bude opravdu záležet na tom, kolik vakcín nám nakonec reálně dorazí,“ popsala náměstkyně Žaitiliková.

Jediný způsob, jak se k očkování registrovat, je přes rezervační systém Ministerstva zdravotnictví ČR. Seniorům, kteří registraci nezvládnou, s ní může pomoci personál v nemocniční lékárně i v lékárně kliniky Mapo Care ve Fialově ulici.

Očkovací centrum se nachází v nově zrekonstruovaném pavilonu P. Je snadno přístupné a bezbariérové.

V šumperské nemocnici se Za poslední dva týdny se zdvojnásobil počet pacientů s koronavirem. Zatímco na začátku března se personál v nemocnici staral o 25 pacientů, nyní je v péči lékařů celkem 55 lidí s covidem-19. Téměř plnou kapacitu hlásí také oddělení ARIP, na kterém je nyní hospitalizováno celkem deset pacientů. Ostatní lůžka JIP jsou obsazená pacienty po akutních zákrocích. Prostor pro další navyšování lůžkového fondu v intenzivní péči bude nemocnice hledat jen velmi obtížně, limitována je také z hlediska odborného personálu.