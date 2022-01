Rakovina prsu je u žen jedním z nejčastějších nádorových onemocnění. K hlavním metodám léčby patří chirurgické odstranění nádoru. Současné medicíně se daří léčit i komplikované případy skrytých prsních nádorů v pokročilém stádiu nemoci. Poškozenou tkáň je ale třeba co nejrychleji odstranit. Jedním ze způsobů, jak nádor najít a z těla vyjmout, je s pomocí magnetické detekce sentinelové uzliny.

„Jde o šetrnou operační metodu, kdy je před samotným zákrokem pacientkám na rentgenovém pracovišti v lokální anestezii zavedena do nádoru pomocí tenké jehličky drobná milimetrová magnetická částice. Den před operací chirurg aplikuje opět s pomocí drobné jehličky do podkoží prsu magnetický roztok. Díky sondě, která reaguje na magnetické záření, pak operatér velmi elegantně najde v prsu nádor a vyjme jej, aniž by došlo k odstranění zdravé tkáně,“ vysvětlil lékař chirurgického oddělení Nemocnice Šumperk David Seidenglanz.

Stejnou technikou s pomocí přístroje SentiMag lékaři během zákroku odstraňují sentinelové uzliny z podpaží.

„Jde o uzliny, které by eventuálně jako první obsahovaly metastázy nádoru. V podpaží je mnoho uzlin a dříve, když neexistovaly tyto šetrné operační techniky, se musely odebrat všechny, čímž vznikaly velmi nepříjemné pooperační komplikace. Díky označení magnetickou látkou nyní odebíráme pouze dvě až tři sentinelové uzliny. Na základě jejich histologického vyšetření se potom odvíjí další strategie léčby pacientek a jejich prognóza,“ dodal lékař.

Pro detekci uzlin se na jiných pracovištích používá k jejich označení radionuklidová suspenze.

„Oproti této technice je naše metoda výhodná v tom, že odpadá nutnost vystavit pacientky radioaktivnímu záření a také nutnost složitější aplikace na klinikách nukleární medicíny,“ vyjmenoval další výhody nové metody chirurg z šumperské nemocnice.

Novou metodu detekce použil v Česku poprvé v roce 2015 Masarykův onkologický ústav. Na konci roku 2020 ji využívalo deset nemocnic.

V České republice lékaři ročně diagnostikují zhruba 7 200 nových případů rakoviny prsu. Asi 1700 žen nemoci nakonec podlehne. V posledních letech se čísla výskytu rakoviny prsu drží na stejné úrovni. Pozitivní vývoj ale komplikuje pandemie koronaviru, kvůli které řada žen preventivní prohlídky odkládá.

„Spolu s kolegy nyní na odděleních vidíme mnoho bohužel pozdně diagnostikovaných nádorů,“ uzavřel doktor Seidenglanz.