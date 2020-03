Smetanova ulice prošla v minulých letech obnovou kanalizace, vodovodu a plynovodu. Nyní se její obyvatelé dočkají kompletní rekonstrukce chodníků a silničního tělesa včetně podkladních vrstev. Novou stavební úpravou se navýší i počet parkovacích míst.

„Oproti stávajícímu stavu budou po pravé straně ve směru od Jiráskovy ulice vytvořena parkovací stání. Tato stání a jiné úpravy budou respektovat stávající vjezdy k nemovitostem. Zároveň bude upraveno parkoviště před budovou bývalé porodnice a vytvořeno kontejnerové hnízdo pro separovaný odpad,“ popsal starosta Zábřehu František John.

Nejzásadnější změnou bude zjednosměrnění ulice. Obousměrná zůstane jen krátká spojka mezi křižovatkou u hřbitova a Alzmeimer centrem. Hlavní trasa ulice v délce téměř půl kilometru bude jednosměrná, a to směrem z kopce dolů. Oprava je rozdělena do tří etap s termínem ukončení do konce letošního června.

Veřejnou zakázku v hodnotě přes 12,4 milionu korun získala ve výběrovém řízení společnost Swietelsky.