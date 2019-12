Doprovodili je rodiče a prarodiče, se kterými pak děti v kině zhlédli pohádku Čertí brko.

„Doma perníčky nazdobit nestačíme, protože je hned sníme. Tak jsme to přišli zkusit tady,“ okomentovala přítomnost maminka dvou předškolních dětí.

„Ještě jsme nepekly, je brzy,“ nechaly se vyrušit z hledání nejlepší zdobící techniky dvě sestry-školačky.

„Tady si to nacvičíme a doma už to půjde samo,“ přidali se prarodiče, které vnučka do zdobení také zapojila.

„Projekt vznikl z původně soukromé akce, která se v Galerii Tunklův dvorec uskutečnila před třemi lety. Opakovaně získal podporu Olomouckého kraje, díky kterému mohou mít účastníci promítání i občerstvení zcela zdarma,“ zavzpomínala na historii dnes už tradiční předvánoční městské akce Iva Kovářová ze zábřežského MEIS. To bylo letos za své projekty oceněno jako nejlepší v kraji.