Na terasách na svahu Humence bude od jara růst sedmapadesát ovocných stromů. Budou mezi nimi krajové odrůdy, ale také netradiční druhy ovoce, jako temnoplodec černoplodý či hruškojeřáb ouškatý.

„Stromy by se měly sázet na jaře, chceme zapojit i veřejnost,“ řekl starosta Zábřehu František John.

V horní části kopce vyroste do konce prázdnin vyhlídka na základě návrhu Venduly Klírové.

„Bude to atraktivita, může to být cíl cesty při výletech rodin s dětmi. Nejde o to budovat vysokou rozhlednu. Pohled na Zábřeh je z tohoto místa úchvatný, už jen trochu pozvednout se nad terén bude zajímavé,“ poznamenal starosta John.

Náklady na založení sadu i zbudování rozhledny uhradí společnost Billa.

„Zakládáme si na odpovědném přístupu k přírodě i potřebám lidí v místě našeho působení. Navracením ovocných stromů zpět do přírody zpříjemníme místním obyvatelům oblíbené místo výletů a časem budou moct i ochutnat zdravé plody přímo ze stromů,“ uvedl generální ředitel společnosti Jaroslaw Szczypka.

V Jeseníku i pro potřeby samosběru

S obdobnou myšlenkou přišla i trojice obyvatel Jesenicka. Sad s třemi stovkami jabloní, které by byly roubenci místních odumírajících jedinců, by v dospělosti měl dorůst do výšky až deset metrů a stromy by se měly dožít i více než sta let.

„Sad může být na jednom nebo na více místech o celkové ploše tří až čtyř hektarů. Sloužil by obyvatelům Jeseníku pro potřeby samosběru, v případě přebytků se nabízí moštování pro školy a městské akce. I v době růstu sadu se předpokládá účast místních škol,“ stojí na informačním webu k projektu.

Snaha zapojit občany

Vysázení sadu by zabralo několik let, nutná by byla rovněž následná každoroční péče o dřeviny. Aby zjistili zájem lidí o celý záměr, vypsali jeho iniciátoři anketu. Dostupná je na webu města.

„Zapojením občanů se předejde situaci, kdy všechna práce zůstane jen na Technických službách Jeseník. Zároveň se posílí vztah obyvatel ke stromům a pravděpodobnost jejich péče o sad,“ uvádí iniciátoři záměru.

Město Jeseník kromě toho obdrželo v těchto dnech dotaci na výsadbu stromů. Sto padesát jich bude tvořit clonu a stín v areálu městského koupaliště. Dalších třicet habrů už zdobí městský hřbitov. Šest jeřábů bude oddělovat rybníček v ulici Ježkova od souběžné komunikace.

Nové stromy i v Moravičanech

Novou podobu dostane rovněž farní zahrada v Moravičanech. Místní okrašlovací spolek získal od Nadace Partnerství peníze na kompletní výsadbu a údržbu stromů, keřů, trvalek, či květnaté louky. Práce na zahradě začnou již v těchto dnech a na podzim se bude konat veřejná výsadba dřevin.