V Zábřehu zapěje Michal Hrůza, v Šumperku 4TET, ve Zlatých Horách Petra Černocká

Kulturní přehled ze Šumperska a Jesenicka - 44. týden.

Peterka láká do vánoční soutěže

Petrov nad Desnou – Hostinec Peterka v Petrově nad Desnou pořádá vánoční soutěž. Ta již odstartovala v závěru října a potrvá do soboty 16. prosince. V tento den proběhne společenská zábava se slosováním účtenek nad 130 korun. Hlavní cena je kompresor, účastník slosování bude moci také vyhrát například sud piva a nejrůznější dárkové balíčky. (pr)

Gentlemani v cylindrech zvou na show

Šumperk – Populární vokální seskupení 4TET v čele s Jiřím Kornem zve na svou premiérovou show. Během svého putování se zastaví i v Domě kultury v Šumperku, a to ve středu 1. listopadu od 19 hodin.

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a taneční výkony všech aktérů na jevišti - to vše navozuje nenapodobitelnou atmosféru koncertů, které bývají často zcela vyprodány.

4TET byl založen z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002, kdy se i tito muži v černém představili na veřejnosti. Bouřlivá reakce publika, stoupající zájem posluchačů, vystoupení po celé ČR i v zahraničí a časté účinkování v televizních pořadech byly důvodem k nazkoušení koncertního programu a k vydání tří alb, které je možné si zakoupit na koncertech. Seskupení vystupuje ve složení: David Uličník (tenor), Jiří Korn (baryton), Jiří Škorpík (baryton) a Dušan Kollár (bas). Vstupné na sezení je od 290 do 690 korun. Soutěž o vstupenky na 4TET najdete v týdeníku Moravský sever, který je součástí Šumperského a jesenického deníku, v úterý 24. října. (zak)

Petr Válek: Naboso lesem

Šumperk – Pozvání do šumperské Galerie Jiřího Jílka přijal domácí výtvarní Petr Válek. Vernisáž jeho výstavy s názvem Naboso lesem se uskuteční ve středu 1. listopadu od 18 hodin. Expozici si zájemci budou moci prohlédnout do 3. prosince. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad galerií nabízí tříhvězdičkové ubytování. (zak)

Knihovna zve na výstavu

Šumperk – Městská knihovna v Šumperku otevře ve čtvrtek 2. listopadu výstavu obrazů a kreseb Petra Morese Ticho po pěšině. Výstavu zahájí vernisáž v 17 hodin. Všestranný umělec, hudebník a animátor pracuje převážně suchými technikami - pastelem, uhlem a tužkou a vychází z žánrů náladové krajiny a plenérového impresionismu. Výstavu si budou moci zájemci prohlédnout do 3. ledna. (zak)

Muzeum otevře výstavu Vánoční ozdoby

Šumperk - Ve čtvrtek 2. listopadu v 17 hodin bude v Hollarově galerii Vlastivědného muzea v Šumperku otevřena výstava Vánoční ozdoby, která představí soukromou sbírku sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka. „Svou sbírku sběratelka vytváří od roku 2009. Ke sbírání ji dovedla výroba vlastních ozdob z korálků a perliček. Setkání se starými ozdobami ji nadchlo natolik, že se v současnosti věnuje již pouze sbírání historických ozdob,“ uvedla kurátorka výstavy Mária Kudelová.

Uvedla, že tradice zdobení vánočního stromku je německého původu a u nás se rozšířila až v 19. století, zejména však na počátku 20. století. Jejich výroba se na počátku ubírala dvěma směry. V šlechtických sídlech, palácích a měšťanských domech byla vánoční výzdoba pompézní. Tyto vánoční ozdoby byly vyráběny na zakázku v uměleckých dílnách, sklářských hutích a manufakturách. Druhý směr zahrnoval ozdoby vycházející z lidových tradic. Lidé si je vyráběli sami, a to převážně z přírodnin, papíru nebo pečiva.

„Výstava představí nejrůznější druhy vánočních ozdob vyráběných z různých materiálů, například i z vosku, vaty, papíru, skleněné foukané a perličkové ozdoby. I sortiment vyráběných vánočních ozdob byl neobyčejně široký,“ doplnila Mária Kudelová. Výstava potrvá do 4. února 2018. (zak)

Galerie představí obří malby

Šumperk - Galerie mladých Vlastivědného muzea v Šumperku bude hostit od čtvrtku 2. listopadu malby Hany Kalivodové-Němcové. Šumperská autorka vystaví své malby velkého formátu i drobné záznamy z cest. K vidění bude triptych Život-smrt-hra, autorská dřevořezba a akvarelové záznamy z krajiny. Výstava bude otevřená do konce roku. (zak)

Sněhový festival navštíví čtyři města

Šumpersko, Jesenicko - Celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích během listopadu zavítá i na Šumpersko a Jesenicko. Festival Snow Film Fest 2017 je svým rozsahem a návštěvností největší akcí svého druhu u nás.

„V programu je sedm pečlivě vybraných filmů – finalisté ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce. Na své si přijdou milovníci čerstvého prašanu, horských velikánů, psích spřežení i arktické divočiny,“ uvedla manažerka festivalu Kateřina Karlová.

A o čem jsou letošní filmy? Rasťo Hatiar ve svém snímku Obyčejní chlapci sleduje dodnes nepřekonané výkony skialpinistů působících v 90. Letech - Dušana Trizny a Milana Madaje. Výstup na Link Sar zobrazuje odhodlání Jonathana Griffitha zdolat horu, která ho již čtyři roky odmítá. Film Dog power je ukázkou jedinečného pouta mezi člověkem a zvířetem a jejich společné radosti z pohybu. Ven(ca) je reportáží z nejdrsnějšího závodu planety skrz zimní Yukon v podání extrémního sportovce Honzy Franckeho. Pocit viny není jen o sportu a přírodě v divokém Grónsku, velkou roli hraje věda, ale i radost a zodpovědnost za lidské konání ve snaze snížit dopady cestování na nejnižší možnou míru. Pohádka Johna Shockleeho je pozitivní, inspirativní a zábavná, o tom, že žít své sny lze v jakémkoliv věku. Ski for freedom je neziskový projekt, který má za cíl rozšířit lyžování v Pákistánu, poskytnout potřebné lyžařské vybavení a hledat talenty, kteří by se mohli zúčastnit zimních olympijských her v roce 2022.

Přehlídka se uskuteční v Šumperku (3.11.), v Zábřehu (17.11.), Javorníku (24.11.) a Jeseníku (25.11.). (zak)

Hrůza přiveze novou desku i předkapelu

Zábřeh - Koncertní turné, na kterém zpěvák Michal Hrůza představí svoji novou desku Sám se sebou a kterým završí své dvacetiletí na hudební scéně, odstartuje v pátek 3. listopadu v Zábřehu. Koncert začíná v 20 hodin.

„Následovat bude pouze sedm dalších koncertů, což jen zvyšuje atraktivnost toho zábřežského,“ zdůraznil produkční kulturního domu Vratislav Jarmar.

„Sám se sebou je stav bytí, který je důležitý pro to, abychom zjistili, co je v našich životech nejdůležitější. Často jsme v kolotoči, že kolikrát ani nevíme, co je a není správně," popsal jeden z nejúspěšnějších zpěváků a autorů současnosti leitmotiv své poslední, emocemi nabité desky. Na turné zazní oblíbené skladby z nového alba, které zpěvák vydal letos v květnu, chybět nebude hitovka Pro Emu, skladby Optimista, či Polárka.

„U Hrůzy se stalo nepsaným pravidlem, že na každé album vytvoří duet s některou českou zpěvačkou. Tentokrát oslovil Olgu Königovou a společně nazpívali skladbu Na rozcestí. Skupina Olgy Königové Ille, hrající zvučnou popovou muziku, se zároveň objeví na koncertu jako předkapela,“ doplnil Jarmar. Vstupenky stojí v předprodeji 250 korun, v den koncertu podraží o padesátikorunu. (zak)

V divadle oživí Klapzubovu jedenáctku

Šumperk – Druhou premiérou letošní divadelní sezony v Šumperku bude komedie Klapzubova jedenáctka. Premiérové představení je na programu v sobotu 4. listopadu od 19 hodin.

„Když se nám narodil první syn, ptal jsem se manželky, jestli chce nebo nechce ještě další dítě. Řekla, že by si přála holčičku. Když jsem se za nějakou dobu pak rozhlédl po chalupě, zjistil jsem, že mám jedenáct synů. Rozhodl jsem se udělat z nich fotbalové mužstvo,“ takto v autorské úpravě režiséra Vladislava Kracíka začíná příběh legendárního humoristického románu Eduarda Basse o chudém chalupníkovi, který ze svých synů vytvořil nejslavnější fotbalovou jedenáctku všech dob.

„Klapzubova jedenáctka je rodinné představení určené nejen klukům, jejich tátům a a dědečkům, ale i všem holkám, mámám a babičkám. Po premiéře všechny zvu na posezení s hudbou v zrcadlovém sále a foyer,“ uvedl ředitel Divadla Šumperk Matěj Kašík. Představení je prioritně určeno držitelům předplatného premiérové skupiny, volná místa lze dokoupit za 240 až 260 korun.

V hlavní roli starého Klapzuby se představí Josef Vrána, sekundovat mu bude prakticky celý herecký soubor Divadla Šumperk – Marek Šenkyřík, Jan Kroneisl, Karolína Hýsková, Lucie Šmejkalová, Kryštof Grygar, Dana Růžičková, Olga Kaštická, Hana Vonzino a hostující Tereza Pazourová. (zak)

Horování pozvalo dobrodruhy

Šumperk - Milovníci extrémních sportů se i letos mohou těšit na tradiční Horování, což je setkání horolezců, dobrodruhů, turistů a milovníků extrémních sportů. Uskuteční se poslední listopadový víkend v Domě kultury Šumperk. Předskokanem hlavního sobotního dění bude páteční festival outdoorových filmů.

Hlavní program Horování přivítá v sobotu 4. listopadu ve velkém sále domu kultury od 17 hodin přední horolezce a dobrodruhy: Máru Holečka (Satisfaction), Igora Kollera (50 roků na skalách a horách), Jána Smolu (Patagonie), Petru Růžičkovou (Jordánsko).

Autorem tradiční doprovodné výstavy fotografií bude letos Jindřich Bednář. Akci moderuje Hanka Písková, chybět nebudou hudební vstupy bluegrassové skupiny Beg Bie Country v přestávkách mezi cestopisy.

V pátek mohou strávit milovníci hor ve společnosti extrémních lidských výkonů na filmovém plátně. „Ve spolupráci s přehlídkou Snow Film Fest jsem vybrali ty nejzajímavější snímky a připravili filmovou scénu Horování. Promítat začneme v pátek 3. listopadu od 18 hodin v šumperském kině Oko,“ zve produkční domu kultury Michaela Horáková.

Také letošní ročník Horování doprovodí v sobotu populární dopolední soutěže na 3. ZŠ a SOŠ Šumperk v lezení na umělé stěně, které začnou o půl desáté ráno. (zak)

Do Vápenné míří originální cimbálovka

Vápenná – Milovníci folkloru se mohou těšit na akci, kterou v kulturním domě ve Vápenné připravuje Cimbálová muzika Jiřího Janouška. Na koncertě, který se koná v sobotu 4. listopadu od 19 hodin zazní originální skladby na pomezí vážné a lidové hudby. Vstupné je 150 korun. (zak)

Za dětmi přijede šašek Viky

Rapotín – V sobotu 4. listopadu bude velký sál kulturního centra v Rapotíně patřit dětem. V půl čtvrté odpoledne zde začíná dětský karneval, který moderuje šašek Viky. Návštěvníci se mohou těšit na bublinkovou show, malování na obličej, vystoupení mažoretek KK Dance Sany Šumperk i na soutěž o nejnápaditější masku. Akce je vhodná pro děti od 3 do 12 let. Lísztek je za 50 korun, dospělý doprovod má vstup zdarma. (zak)

Oslaví narozeniny Bukovky

Rapotín – První výročí vyhlídkové věže Bukovka u Rapotína oslaví příznivci v neděli 5. listopadu výstupem na tuto rozhlednu. Sraz je v 10 hodin před kulturním centrem. Na Bukovku výpravu dovede průvodce, zájemci si na cestu budou moci zapůjčit hole Nordic Walking. Ve 12 hodin je na programu slavnostní zhodnocení 1. roku provozu rozhledny a ve12.30 hodin pořadatelé zažehnou táborák. Špekáčky a občerstvení je zajištěno. (zak)

Pohádka bude o mlsné princezně

Šumperk - Pohádka plná písniček o princezně, která tak dlouho mlsala, až z toho onemocněla, je na programu Domu kultury v Šumperku v neděli 5. listopadu. Za dětmi s ní přijede pražské loutkové Divadýlko z pytlíčku. Představení O princezně Mlsalce, které je určeno pro děti od 3 do 10 let, začíná v 10 hodin, vstupné je 70 korun. (zak)

Město bude číst knihu Daniely Fischerové

Šumperk – Již po třinácté ovládne Šumperk festival Město čte knihu. Letos se čtenáři setkají s tvorbou Daniely Fischerové, a to od 5. do 12. listopadu.

„V rámci festivalu vyjde kniha Daniely Fischerové Zbyteční koroptev aneb Důvěrné sdělení. Z knihy budeme číst ve školách, kulturních a společenských sálech ve městě, program obohatí hudba, výstavy, divadlo, filmová představení, ale také setkání se zajímavými osobnostmi,“ spoluorganizátorka festivalu, ředitelka knihovny Šumperk Kamila Seligová.

Součástí akce bude i čtenářská štafeta základními a středními školami. Ta poběží od pondělí 6. do pátku 10. listopadu.



Daniela Fischerová je česká spisovatelka, dramatička, scenáristka, publicistka a autorka knih pro děti a mládež i několika školních učebnic a pedagožka. Po studiích oboru dramaturgie a scenáristiky na pražské FAMU pracovala ve Filmovém studiu Barrandov, později působila jako redaktorka nakladatelství Orbis. Nyní vyučuje obor tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. (zak)



PROGRAM



Neděle 5. 11.

16.00 – Informační centrum

Vernisáž výstavy ilustrací Aleny Crhonkové ke knize Daniely Fischerové Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení. Vystoupí pěvecké oddělení ZUŠ Šumperk



Pondělí 6. 11.

13.00 - SONS 8. května 22

14.30 - Klub důchodců Temenická 5

Z knihy čtou členové divadla Šumperk

18.00 – Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Tara Fuki - zpívající violoncellistky Dorota Barová a Andrea Konstankiewicz-Nazir. Z knihy čtou Olga Kaštická a Petr Král. Vstupné 80 Kč



Úterý 7. 11.

17.00 – Muzeum Šumperk – zahájení výstavy Duhové obrázky Ireny Šafránkové. Z knihy čtou studenti Gymnázia Šumperk



Středa 8. 11.

17.00 – Kino Oko Šumperk

Z knihy čtou studenti VOŠ a SPŠ Šumperk



19.00 – Kino Oko Šumperk

Filmový klub - Neúplné zatmění, režie Jaromil Jireš. Průhled do nitra dospívající dívky, jíž se vinou zrakového postižení mění celý život. Vstupné 20 Kč



Čtvrtek 9. 11.

14.00 - Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6

Nomen omen - přednáška Daniely Fischerové o historii, významu a osudové síle našich jmen



17.00 – Klášterní kostel

Z knihy čte autorka Daniela Fischerová za hudebního doprovodu žáků a učitelů ZUŠ Šumperk



Pátek 10. 11.

16.30 – Divadlo Šumperk

Duhová zahrada. Pohádka Daniely Fischerové pro děti od 3 let. Vstupné 50 Kč



19.00 – Divadlo Šumperk – Hrádek

Z knihy čtou členové souboru D123



Sobota 11. 11.

9.00–12.00 – SVČ Doris – Komín

Tam za tou duhou – Zábavné hry a soutěže pro rodiny s dětmi



18.00 – Divadlo Šumperk

Z knihy čte Bohdana Pavlíková a herci šumperského divadla Vstupné: 90 Kč



19.30 – Divadlo Šumperk – Hrádek

Setkání na Hrádku – beseda se spisovatelkou Danielou Fischerovou





Neděle 12. 11.

9.30 – Kino Oko Šumperk

Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže



10.00 - Animované pásmo pohádek – Pohádky z Větrné Lhoty autorky Daniely Fischerové. Vstupné: 20 Kč

Výstava ukáže práci geologů

Jeseník – Mnoho tváří geologie – tak se jmenuje výstava, kterou otevře v úterý 7. listopadu Muzeum Jesenicka. Slavnostní vernisáž začíná v 18 hodin. Interaktivní expozice odhalí záludnosti při vyhledávání ložisek, těžby a zpracování nerostných surovin. Na své si přijdou i děti, pro které bude určena část Svět geologie, kde si budou moci hrát a zároveň se dozvědí nové věci. Expozice bude otevřená do 14. ledna. (zak)

Večer s Petrou Černockou

Zlaté Hory – za svými příznivci dorazí v úterý 7. listopadu do Zlatých Hor herečka a zpěvačka Petra Černocká. Koncert doprovázený vyprávěním se uskuteční v místním kulturním centru od 18 hodin, vstupné je 300 korun. (zak)

V Rapotíně budou pasovat prvňáčky

Rapotín - Slavnostní pasování prvňáčků na velké školáky se uskuteční v úterý 7. listopadu od 16 hodin v kulturním centru v Rapotíně. Slavnostní akci pořádá Základní a Mateřské škola Údolí Desné. (zak)