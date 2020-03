Podle výpovědí cestujících se za jízdu v autobusech v těchto dnech neplatí. Lidé jízdenku v dopravním prostředku ani nedostanou. Nástup i výstup pasažérů se totiž odehrává pouze zadními dveřmi, přední se neotvírají. Řidič je zhruba ve třetině vozu od cestujících oddělený páskou upozorňující na zákaz vstupu. S pasažéry tak vůbec nepřijde do přímého kontaktu.

Překvapení to bylo i pro paní Evu, která v pondělí 24. března ráno cestovala ranním spojem ze Šumperku do Hanušovic.

„Ještě večer jsem jsem se dívala, zda autobus pojede, vím, že se některé školní ruší. Měla jsem nachystané přesně drobné, takže bylo překvapení, že se nedá platit. Linkovým autobusem jsem jela naposledy minulé pondělí, to vše ještě fungovalo normálně, jen páska za řidičem byla v menším prostoru než dnes,“ popsala paní Eva.

Dezinfekce přímo cestou

Než z Hanušovic vyjel autobus zpět do okresního města, před zastávkou zastavila dodávka a z ní vyšli dva muži v rouškách. Speciálním přístrojem vydezinfikovali celý vnitřek přístřešku včetně lavičky a odpadkového koše.

Autobusy v regionu jezdí od 13. března v prázdninovém režimu. Do uzavřené oblasti Litovelska a Uničovska spoje nezajíždí vůbec. Omezení nastala i v síti Českých drah. Například spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova nahrazuje do Jindřichova ve Slezsku autobus. Trať vede přes polské Glucholazy, kam osobní vlaky zajíždět nesmí.