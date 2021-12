I o vánočních svátcích mohou lidé vyrazit na hory. Například areál v Dolní Moravě bude na Štědrý den otevřen do 12 hodin, v Karlově u Malé Morávky budou v provozu do 14 hodin. 25. prosince spouští provoz areál Kouty, na druhý svátek vánoční spustí lanovky a vleky například areál Kraličák ve Stříbrnicích a Hynčicích u Starého Města nebo Kopřivná v Malé Morávce.

Na brusle

Na Štědrý den si budou moci milovníci zimních sportů jít i zabruslit. Nové kluziště v Jeseníku je otevřeno zdarma. Provoz je rozdělen do jedenapůlhodinových bloků se začátky vždy v 9, 11, 14, 16 a 18 hodin. Na Štědrý den se bude bruslit jen dopoledne. Na zimním stadionu v Šumperku bude veřejné bruslení na Štědrý den od 9 do 10.30 hodin, na první svátek vánoční od 17 do 18.30 a na druhý také dopoledne od 10 do 11.30 hodin.

Na betlémy

V řadě kostelů budou o Vánocích otevřené betlémy. V Šumperku je bohoslužba pro rodiny s dětmi na Štědrý den v 15 hodin, v Zábřehu se jesličky otevřou při mši v 15.30 hodin. Betlém bude v zábřežském kostele přístupný vždy před a po bohoslužbách, 25. prosince po skončení České mše vánoční a 26. až 28. prosince od 13 do 18 hodin.

Za kulturou

Zkrátka nepřijdou ani milovníci kultury. O prvním svátku vánočním zazní v 15 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Zábřehu koncertní provedení České mše vánoční. 26. prosince sehraje dvě představení divadlo Václav ve Václavově: v 15 hodin Čertí nadílení, v 17 hodin Baletky.

Do muzea

Na druhý svátek vánoční otevírá muzeum v Šumperku. A to včetně velké muzejní herny. Rodiče s dětmi v ní najdou ty nejúspěšnější hry, atrakce a hádanky, které si během uplynulých pěti let mohli vyzkoušet malí návštěvníci v rámci projektu Muzejíčko. Hlavní výstavní síň muzea patří andělům. Výstava Co šeptají andělé představuje sochy, obrazy, grafiky i sbírkové předměty z oblasti lidového umění a uměleckého řemesla, které motiv anděla spojuje. Vedle historických sbírek a betlémů není opomenut ani regionální projekt Andělárium a živoucí mikulášsko-andělské tradice.

V Mohelnickém muzeu si lidé budou moci na druhý svátek vánoční prohlédnout výstavu betlémů. Cílem organizátorů je ukázat široké veřejnosti krásu betlémů vyrobených z různých materiálů a pocházejících ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.