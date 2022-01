„Lidé mohou vánoční stromky odkládat ke kontejnerům na tříděný odpad, nesmí ale bránit běžnému provozu,“ přiblížila mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Kdo by se stromeček rozhodl mít doma až do Hromnic, tedy do začátku února, může jej odnést do sběrného dvora nebo jej „naporcovaný“ vložit do kontejneru na bioodpad.

Přístupy se liší

Právě v přístupu k těmto kontejnerům se jednotlivá města liší. Nádoby na rostlinné zbytky v minulosti v zimním období ve městech nebývaly. Zatímco v Šumperku vysloužilé jehličnany do biokontejnerů umístit doporučují, v Jeseníku do nich nepatří.

„Důvodem je, aby kontejnery nebyly zaplněné stromky a byl v nich prostor pro jiný bioodpad. Jeho svoz letos zkoušíme nechat i přes zimní měsíce. Důvod se týká jen nádoby. Jinak stromky také končí na kompostárně jako bioodpad,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Jeseník Patrik Tomáš Pavlíček.

V Zábřehu stromečky v bioodpadu nevadí.

„Nádoby na ně ale nejsou dělané. Že by si s tím někdo dal tu práci, stromek ostříhal, kmen pořezal na malá polínka a dal ho do nádoby, to bude spíš ojedinělý případ. Dobré je zvolit nejjednodušší cestu, stromek nechat u nádob na odpad a my si ho už svezeme,“ řekl jednatel zábřežského Eko servisu Milan Doubravský.

Jen za pondělí pět plných aut

Vánočních stromečků na Šumpersku a Jesenicku lidé každoročně vyhodí desítky tun. Jen v Šumperku je to tun zhruba třicet.

„Kolik stromečků se vyveze, to samostatně neevidujeme. Vím, že jen v pondělí třetího za dopoledne přivezli asi pět plně naložených aut,“ poznamenal ředitel jesenických technických služeb.

Osud ozdobných jehličnanů je všude stejný. Na štěpkovači se podrtí a skončí v kompostu. Na vesnicích někteří lidé s kmeny topí.

Přerov? Stromek je černá skládka

Neobvyklý přístup k vánočním stromkům zaujali v Přerově. Nový zákon o odpadech si zde vyložili tak, že stromek u popelnice je černá skládka. V obecně závazné vyhlášce pak radnice učila dvě místa, kam lze vánoční stromky odkládat. Pro čtyřicetitisícové město jsou to dva sběrné dvory.

„Celé je to nesmysl, přece nenaložím vánoční stromek, ze kterého už opadává jehličí, do auta, a nepojedu s ním až do sběrného dvora? Domluvil jsem se se známým, který má domek a využije ho na zahradě. Strom si nařeže a odveze,“ popsal Jiří Kolařík, který žije v panelovém domě na okraji Přerova.

