K žádným omezením neplánují přistupovat v Zábřehu.

„Z ekonomického hlediska nevidíme důvod, abychom vánoční osvětlení omezovali. Je z LED diod, které nemají velkou spotřebu. Máme plno krásných ozdob, z loňského roku dva nové anděly. Nově jsme vybudovali i přípojná místa, aby nebylo třeba tahat po městě provizorní prodlužovací kabely z lamp veřejného osvětlení,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Podle něj se výdaje za energie na vánoční výzdobu městu vrátí.

„Když je hezky nazdobené, lidé přijedou i odjinud, podívají se na výzdobu a zároveň si u místních obchodníků nakoupí,“ nastínil František John.

I v Jeseníku mají sváteční osvětlení z LED svítidel.

„Měsíční spotřeba elektřiny pro vánoční výzdobu je oproti běžnému veřejnému osvětlení zcela zanedbatelná. Z tohoto důvodu se neuvažuje o zkrácení doby, kdy bude vánoční výzdoba svítit, ani se neuvažuje o vypínání v průběhu noci,“ uvedla mluvčí města Jeseníku Lucie Musialová.

Rozsah světelné výzdoby Jeseničtí naopak rozšíří.

„Nově budou dekorativní prvky na lampách na ulicích Poštovní, Dittersdorfova a Tyršova v úseku od náměstí po VaK. Plus byla pořízena výzdoba i pro obchodní pasáž Slovan a kluziště,“ přiblížila Lucie Musialová.

Žádná omezení vánoční výzdoby neplánují ani v Mohelnici.

„Byla by to škoda, v nějakých ulicích naopak výzdoba přibude. Navíc do konce roku máme elektřinu za stejné peníze jako dosud. Zdraží nám od ledna,“ řekl starosta města Pavel Kuba.

V Šumperku naopak na vánoční výzdobě zřejmě šetřit budou.

„Město se úsporami v oblasti energetiky soustavně zabývá. Je pravděpodobné, že úsporné kroky se budou týkat také vánoční výzdoby. Jakmile budeme specifikovat konkrétní kroky, budeme o nich informovat,“ sdělila mluvčí města Šumperka Soňa Singerová.