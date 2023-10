„Případ starosty Hanniga bohužel ilustruje těžkosti, se kterými se starostové a zastupitelé obcí dennodenně potýkají. Potvrzuje se věta, že na radnici je člověk jednou nohou ve vězení, a to kvůli obrovskému množství administrativních a byrokratických požadavků, kterým lidé pečující o rozvoj obcí v souvislosti nejen s veřejnými zakázkami a dotacemi musí vyhovět. I drobné a nezáměrné pochybení může vést k obvinění z podvodu, jako se stalo v tomto případě,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky.

"Zvažují, že se na projekty vykašlou"

Krajský soud v Olomouci uznal Leoše Hanniga vinným z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Vyměřil mu pět let vězení a pokutu šedesát tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, starosta se proti němu chystá odvolat.

„Nikomu nevznikla škoda, budova je krásně zrekonstruovaná, sociální pracovníci své služby poskytovali, pouze na jiném místě. Dotace byla vrácena. Už několik let kvůli tomu starosta Hannig žije v bezprostřední nejistotě. Jednoznačně podporujeme transparentnost v nakládání s veřejnými prostředky, ale jsme přesvědčeni, že toto není případ, který by zasluhoval takto přísné potrestání. Přesně toto jsou situace, které odrazují řadu schopných lidí od vstupu do komunální politiky,“ dodal Radek Brázda, člen předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky.

Starosta Vápenné má jít na pět let do vězení, rozhodl soud

Leoš Hannig zaznamenává v kauze Latzelovy vily vesměs podporu. O případ se zároveň zajímají jeho kolegové, starostové z Jesenicka.

„Začínají mít obavy vůbec čerpat dotace. Před některými byly velké projekty. Zvažují, že se na ně vykašlou, než takto riskovat vlastní svobodu, peníze a čest,“ řekl Leoš Hannig.

„Dva kolegové se už takto zmínili, že čerpají dotace na školu a mají obavy ohledně termínů a monitorovacích zpráv. Byl jsem až zaskočený, jaký dopad může můj případ mít,“ dodal.

Vznikla škoda?

Informace o svém případu zařadil i na poslední zasedání zastupitelstva ve Vápenné. To se konalo v prostorách Latzelovy vily. Z řad občanů byl o zasedání minimální zájem, problematiku příliš nerozebírali ani zastupitelé. Starosta je informoval na předchozí pracovní schůzce.

„Trochu mi vadí vyjádření v médiích, protože je to živá kauza, nicméně jsou tam věci nepravdivé. Například, že nevznikla žádná škoda. Vznikla. Nevím, jestli se dávala nějaká kasační stížnost, odvolání ohledně penále tři a půl milionu korun,“ řekl zastupitel Zdeněk Profous.

Starosta Hannig připustil, že obci škoda vzniknout mohla, ale že se jedná o jiný případ. „V této kauze obec nehraje žádnou roli, žádná škoda v této kauze nevznikla,“ reagoval.